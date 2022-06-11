На месте крушения вертолета в Италии нашли семь тел

РИМ (Рейтер) — Спасатели обнаружили тела семи человек, погибших в результате крушения вертолета в Италии, сообщили местные власти в субботу, через два дня после исчезновения самолета с экранов радаров.
Вертолет вылетел в четверг из Лукки в Тоскане и направлялся в северный город Тревизо, когда заблудился из-за плохой погоды над отдаленным районом.
«Спасатели обнаружили семерых погибших, четырех пассажиров вертолета, четырех граждан Турции и двух граждан Ливана, которые находились в командировке в Италии, а также итальянского пилота», — говорится в сообщении канцелярии губернатора Модены. . утверждение.
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В заявлении говорится, что вертолет был обнаружен в гористой местности на границе Тосканы и региона Эмилия-Романья.
Прокуратура оцепила территорию в рамках расследования аварии.
«Мы получили координаты, выехали на место и обнаружили, что все горит. Вертолет фактически находится внутри оврага, возле ручья», — сообщил один из спасателей в видео, размещенном в Twitter-аккаунте итальянских ВВС.
Турецкие бизнесмены работали в Eczacibasi Consumer Products, дочерней компании крупной турецкой промышленной группы Eczacibasi. (ECZYT.IS). В заявлении компании говорится, что они оба посещают выставку бумажных технологий в Италии. Читать далее
Вертолет был AW119 Koala производства Leonardo Defense Group. (ЛДОФ.МИ)Об этом Reuters сообщил человек, близкий к делу.
Информационное агентство ANSA сообщило, что он принадлежит транспортной компании Avio Helicopters, базирующейся в Тиене на севере Италии.
Получить комментарий от Avio Helicopters не удалось.
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Дополнительный отчет Федерико Макчони; Монтаж: Дэвид Кларк, Клелия Озил и Майк Харрисон
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