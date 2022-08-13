На наследие Хогвартса повлияла огромная задержка

по Джейсон Коллинз

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Однако еще один матч был сорван из-за задержек, а болельщики получили травмы. Гарри Поттер Франшизе придется подождать еще две недели, прежде чем они смогут получить свои следующие руки. Наследие Хогвартса. Ранее выпуск игры был запланирован на праздничное окно 2022 года, но был перенесен на следующий год, издатель игры, Warner Bros. и разработан Avalanche Software.

согласно с IGNи Уорнер Бразерс. И Avalanche Software задерживает релиз Наследие Хогвартсаа Гарри Поттер Приквел, действие которого происходит в девятнадцатом веке. Правда, точной даты выхода у игры не было; Окно выпуска должно было состояться в праздничные дни 2022 года, что, вероятно, совпало с объявленным пополнением запасов PlayStation 5, что, несомненно, привело бы к еще большей давке во время Черной пятницы. Конкретной причины переноса матча не было названо — команде просто нужно больше времени для окончательной доводки долгожданного турнира.

Следует отметить, что задержка затрагивает только версии игры для PlayStation, Xbox и ПК. Наследие Хогвартса. Дата выпуска Nintendo Switch должна быть объявлена ​​в ближайшее время, но, учитывая, что кроссплатформенные версии Switch всегда выпускаются через пару месяцев, мы сомневаемся, что она появится раньше, чем на других платформах. Однако и издатель, и разработчик игры раскрыли официальную дату выхода игры, а те, кто с нетерпением ее ждет, Наследие Хогвартса Ему придется подождать до 10 февраля 2023 года.

Интересно, что игра была анонсирована в январе 2020 года с первоначальными планами по выпуску. Наследие Хогвартса на всех основных платформах в 2021 году. Однако в январе 2021 года Warner Bros. Что игра будет отложена до 2022 года, чтобы игра получила «время, которое ей нужно». Недавняя задержка отражает это мнение, поскольку те, кто стоит за этой, казалось бы, великолепной игрой, говорят, что игре снова нужно больше времени.

согласно с Наш предыдущий отчетсказка Наследие Хогвартса Действие происходит в Волшебном мире в 19 веке, то есть за столетие или два до событий Гарри Поттер Романы. Персонаж игрока — новая ведьма или волшебник, не зачисленный в школу — через Распределяющую шляпу появляется во время изобретение персонажа — но студент пятого курса в Хогвартсе, где они изучают продвинутую магию и сталкиваются со своими соперниками и темным волшебником, который осаждает школу чародейства и волшебства Хогвартс.

Задержка, хотя и ошеломляющая, — не единственный момент в окружающем обсуждении. Наследие Хогвартса. Объявление вызвало бурные дискуссии о его отношениях с автором сериала Джоан Роулинг, которая подверглась резкой критике. Ее антитрансгендерные комментарии. Создатели, ответственные за Наследие Хогвартса Упоминалось, что автор Не участвуйте напрямую С игрой, хотя и вправе высказать свое личное мнение. С тех пор различные источники предполагали, что в игре можно будет создать трансгендерного персонажа.

Наследие Хогвартса Ожидается, что он будет выпущен 10 февраля 2023 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК с Windows. Версия игры для Nintendo Switch, хотя и анонсирована, еще не получила официальной даты выпуска.