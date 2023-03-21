На новом видео российский истребитель сбивает американский беспилотник развлечение

В четверг было опубликовано новое сенсационное видео, на котором российский истребитель сбивает американский разведывательный беспилотник над Черным морем… и опровергает заявление России о том, что это не так.

Посмотрите кадры, рассекреченные Европейским командованием США, на которых видно, как задний винт беспилотника MQ-9 Reaper сталкивается с быстро приближающимся российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве. Подойдя еще ближе, российский самолет облил беспилотник топливом.

Российский самолет снова полетел и вылил на беспилотник еще бензина. Затем российский истребитель пытается взлететь в последний раз, но врезается в беспилотник, повреждая пропеллер. В результате США пришлось сбивать беспилотник в Черном море.

Со своей стороны, российские официальные лица, как сообщается, отрицали даже аварию. Наверное, они не видели видео 30-40-минутного воздушного боя.

Но, старший Байден Представитель администрации сообщил CNN, что видео «полностью подтверждает» факт крушения, но мотивы российских пилотов остаются неясными.

Джон Кирби По словам представителя Совета национальной безопасности, беспилотник еще не найден и, возможно, никогда не будет обнаружен.

Пока Кремль не решил, стоит ли пытаться поднять обломки беспилотника.