На новом спортивном автомобиле «дикого джитсу» русские мужчины сражаются на небольших транспортных средствах

Удары мужчин в машинах стали в России боевым видом спорта.

Новые концепции ведения боя не чужды современной эпохе, ведь Triad Combat — это последняя инновационная идея, в которой в основе бойцов сочетаются бокс и смешанные единоборства.

Предложения по смешанным базовым боям также становятся все более и более популярными: кикбоксер тайского бокса Супербон Банчамек недавно призвал Конора МакГрегора сразиться с ним в безумной схватке с уникальными правилами.

Обнаженный бокс был еще одной формой, которая стала популярной как в Америке, так и в Великобритании.



(Фото: @ Reuters / Twitter)



Однако последнее повальное увлечение в Восточной Европе приобретает странное новое измерение, поскольку популярность «автомобилей для джитсу» начинает расти.

Вдохновленные традиционным бразильским искусством джиу-джитсу, два спортсмена побеждают его на двух аттракционах внутри автомобиля, и любые средства передвижения, такие как ремни безопасности, зеркала или руль, могут законно использоваться в качестве оружия.

Каждый спортсмен будет стартовать либо со стороны водителя, либо со стороны пассажира, и хотя перспектива увидеть, как кто-то задыхается с зажимом, прижатым к его шее, или ударившись головой о ручник, может не понравиться всем, бои теперь привлекают толпы.

Агентство Reuters загрузило в Twitter 73-секундный клип, в котором объясняется, как работает этот вид спорта, включая основные моменты недавних матчей, а в видео также был включен органайзер, демонстрирующий, как работает эта концепция.

«Человек наверху имеет преимущество», — пояснил он.

«Там есть углубления, между сиденьями, под рулем и т. Д. Человек сверху толкает и толкает.

«Кроме того, в машине очень мало кислорода, поэтому, когда вы толкаете кого-то коленями и ждете, человеку внизу трудно сбежать».

Пойдет ли автомобильное джитсу? Дайте нам знать на Раздел комментариев.



(Фото: @ Reuters / Twitter)



Между тем, фигуры, похожие на стюардесс, стоят возле окон машин, предположительно готовые открыть двери и вмешаться, если драку нужно остановить.

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию: @TokeDK прокомментировал: «Я должен быть следующим в Fight Circus».

Он был не единственным, кто проявлял сарказм, поскольку @ DavidDusseau1 пошутил: «Как мы можем сделать что-то более глупое и нелепое? Водка!» В то время как FentonDisk предлагал: «Сделайте« разбей и захвати »симпатичным. Платите бандам в США, чтобы они соревновались в джиу-джитсу. Создайте лигу с сумками Gucci в качестве лучшего приза. Убедитесь, что вы устраиваете бои только на электромобилях».

Однако, хотя новая инновационная идея вряд ли приведет к бессонным ночам Даны Уайта, некоторые фанаты будут заинтригованы, увидев, как далеко она зайдет.