На новых спутниковых снимках видны разрушения целых жилых комплексов в центре Мариуполя

Скриншот из видео, демонстрирующего масштабы разрушений в Ирбине на северо-западной окраине Киева. (Украинский проект свидетелей)

Полный масштаб разрушений в Ирбине можно увидеть на новом видео, снятом украинской неправительственной организацией и предоставленном CNN.

Приходит после украинского силы толкнули Российские войска покинули город на северо-западной окраине Киева за последние 36 часов.

Некоторый контекст: CNN провела геолокацию и подтвердила подлинность видео, снятого проектом «Украинский свидетель», в котором рассказывается о войне в Украине. Это одно из первых за последние несколько недель видео из восточной части Ирвина, где ожесточенные бои сделали невозможным безопасное передвижение.

В понедельник мэр Ирбина заявил, что украинские силы отбили этот район у российских войск.

бедная земля: На видео, снятом во вторник, виден лесной пригород, напоминающий ужасную пустошь.

Ветер, проходящий сквозь оставшиеся деревья, и удар листового металла о металл — единственное, что слышно на видео, если не считать слабого грохота военного удара вдалеке.

Постоянная бомбардировка: Россия Утверждает, что это сократит армию Под Киевом, но CNN не видел никаких признаков этого, поскольку во вторник вечером продолжались военные удары по украинской столице.

Видео показывает, что, хотя стрельба, бомбы и война, возможно, оставили Ирвин — на данный момент — как и большую часть жизни в городе.

трупы на улицах Помимо обломков и разрушенных зданий, на улицах только трупы мирных жителей.

Человек в кожаной куртке, очевидно, тянущий рикшу, когда его убили, был замечен лежащим лицом вниз на земле. Еще одна жертва появляется лежащей на спине на заднем сиденье простреленной машины.

На видео как минимум пять тел. Неясно, как и когда они умерли.

На видео видно, что они остались там, где их убили, на улице, среди тишины ветра между обугленными зданиями и разбросанными деревьями.

Смотреть: видеоклип, показывающий массовые разрушения в Ирвине