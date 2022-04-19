На новых фотографиях виден российский военный корабль «Москва» до того, как он затонул

На фотографиях показан сланец «Москва» с одной стороны, с черными дырами от возможных следов ракетных проколов и большими шрамами на уровне и чуть выше ватерлинии на левом борту (слева) в середине корабля.

Был виден большой столб черного дыма, поднимающийся вверх, частично закрывая нос обреченного корабля.

Аналитики, которые говорили с CNN, подтвердили, что военный корабль на фотографиях похож на «Москву», ракетный эсминец класса «Слава» и флагман Черноморского флота России.

Украина и Россия дали противоречивые сведения о том, что произошло во время инцидента в четверг в Черном море.

Москва опровергла украинскую версию событий, согласно которой «Москва» затонула после попадания украинских ракет, но признала, что судно затонуло. Россия настаивала на том, что затопление было пожаром, но Соединенные Штаты в пятницу подтвердили версию Украины, а высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что Соединенные Штаты считают, что в российский военный корабль попали две украинские ракеты «Нептун».

Вполне возможно, что ракеты проникли под мостик корабля и взорвались, заявил CNN в понедельник Карл Шустер, капитан ВМС США в отставке и бывший начальник оперативного отдела Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.

«Если предположить, что фото не подделка и не снято с фотографиями, похоже, что ракета (ракеты) попала вперед, что неожиданно», — сказал он. «Противокорабельные крылатые ракеты (ПКРК), как правило, направляются в центр возврата радара, который обычно находится в передней части надстройки».

Независимый оборонный аналитик и писатель Х. И. Саттон сказал CNN, что повреждения, показанные на снимках, «не исключают ракетного удара и остаются вероятной причиной».

«Возможные следы от проколов на боку корпуса видны ниже места возгорания. Но их нужно будет проверить более внимательно, чтобы подтвердить, были ли они от ракет или просто от огня», — сказал он.

«Москва» была вооружена противокорабельными и зенитными ракетами, а также торпедами, морскими орудиями и системами противоракетной обороны, а это означало, что на ее борту должно было быть большое количество взрывчатки.

Информации о жертвах на борту «Москвы» российские военные не обнародовали.

В субботу Министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как офицеры и матросы затонувшего военного корабля стоят в строю в два ряда. Было неясно, сколько матросов было в строю. Неизвестно, сколько членов экипажа было на борту и сколько выжило.

На фотографиях видно, что все спасательные плоты были развернуты, говорит Саттон: «Вся кормовая упаковка спасательного плота утилизирована, хотя один остается на борту. Это указывает на то, что экипаж уже покинул судно в этот момент», — сказал он. .

С дальней стороны можно увидеть большой российский спасательный буксир, усеивающий военный корабль.

В понедельник Кремль заявил, что видел фотографии «Москвы», но не смог их проверить. «Да, мы действительно видели запись, но не можем сказать, насколько она достоверна», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, который сказал, что они также видели фотографии и видео горящего корабля, заявил CNN в понедельник, что США «не могут независимо проверить эти изображения».

«Но сами изображения соответствуют тому, что мы оценили как повреждение корабля», — сказал чиновник.

Фотографы фото и видео не знали, но они были сняты с корабля, близкого к обреченному военному кораблю. В коротком ролике с той же точки зрения слышно, как невидимый человек кричит по-русски: «Б**к (неразборчиво), что ты наделал!»

Москва была одним из самых важных активов России в войне на Украине, и ее потеря могла повлиять на моральный дух российских войск.

Российское правительство, по-видимому, не признало жертв при затоплении корабля, что резко контрастирует с публичными дебатами о катастрофе подводной лодки «Курск», в результате которой в 2000 году погибли 118 моряков.

Аналитики говорят, что потеря военного корабля нанесла бы серьезный ущерб сердцу ВМФ России, а также национальной гордости, подобно потере ВМС США военного корабля во время Второй мировой войны или авианосца сегодня.

«Только потеря подводной лодки с баллистическими ракетами или «Кузнецова» (единственного российского авианосца) нанесла бы более серьезный удар по моральному духу россиян и репутации военно-морского флота среди российской общественности», — сказал Шустер.