Был Алексей Ковалев обнаружен Он был застрелен в своем доме в оккупированном Россией городе Голая Бристань на Украине в воскресенье. Рядом лежала его девушка, которая, как сообщается, страдала от ножевых ранений шеи и помпового ружья Mossberg. До вторжения России в Украину в феврале Ковалев был депутатом украинского парламента и членом партии президента Владимира Зеленского «Народная служба», но большая часть южной Херсонской области Украины была захвачена российскими войсками в первые недели. Вторжение, он перешел на другую сторону. Ковалев, назначенный заместителем главы созданной Москвой администрации в Херсоне, по-видимому, был убит за работу с Россией. Темпы таких убийств на оккупированной Россией Украине увеличились в последние недели, поскольку Кремль ускоряет политическую интеграцию оккупированной Украины с Россией и наступление, чтобы вернуть земли вокруг стратегического киевского города Херсона. А считать Как подтвердил волонтерский проект WarTranslate, The Moscow Times сообщила о девяти таких покушениях в прошлом месяце, по сравнению с тремя в июле. Всего с момента вторжения в подконтрольные России районы Украины было совершено не менее 19 покушений. Хотя многие считают, что убийства были политическими и были заказаны Киевом для сдерживания коллаборационистов и подрыва планов Москвы по политической интеграции, эксперты говорят, что некоторые из них могли быть частью местной борьбы за власть или деловых конфликтов.

Алексей Ковалев.

Алексей Ковалев / Facebook



Несмотря на обычные российские СМИ отчеты Хотя Кремль планирует провести совместный с Россией референдум на оккупированной Украине, четкий график таких голосований еще не установлен. «Я думаю, Москва еще не приняла окончательного решения по референдумам — это зависит от ситуации на местах и ​​от того, насколько хорошо Россия контролирует регионы. Киев это прекрасно понимает», — сказал The Moscow Times политолог Иван Пребраженский. READ Россия предупредила США о близких встречах с самолетами Как политик Ковалев также был тесно связан с популярным аграрным бизнесом юга Украины. сообщается играет Играл важную роль в экспорте украинского зерна в Россию после вторжения. В июне Ковалев встретился с Сергеем Криенко, высокопоставленным кремлевским чиновником, курирующим оккупированную территорию Украины. Опубликовано В Facebook: «Россия здесь серьезно и навсегда!» Две недели спустя он пережил взрыв автомобиля. Возможно, самое зрелищное покушение, когда-либо Произошло это в начале августа, когда, по всей видимости, был отравлен назначенный Москвой глава Херсонской области Владимир Сальдо, начальник Ковалева. 66-летний Сальто — бывший мэр Херсона и местный бизнесмен. измененный Потом в московскую больницу сообщается Новый повар и еда, приготовленная Минобороны России сказал Возможно, он проглотил нервно-паралитическое вещество. Несмотря на то что отчеты Здоровье Сальдо «значительно» улучшилось, и с тех пор его не видели на публике.

Владимир Залто.

Владимир Залто / Facebook



Еще один прокремлевский чиновник в Херсонской области Виталий Кура оказался на следующий день после того, как Сальто якобы был отравлен. был застрелен Возле его дома. Кроме того, поскольку на прошлой неделе Украина активизировала подготовку к наступлению под Херсоном, Москва назначила Игоря Телегина заместителем главы департамента внутренней политики Херсонской области. выжил что когда сообщил На обочине дороги взорвалось дистанционно управляемое взрывное устройство. Большинство нападений — 10 из 19, подсчитанных WarTranslate — произошло в Херсонской области, в то время как в других частях оккупированной Украины также было много убийств. Сотрудник ГИБДД Александр Колесников в оккупированной Запорожской области на прошлой неделе умер Правительство России назначило главой Михайловки после ранения при взрыве в Бердянске Ивана Сушко. были убиты В машине бомба. Олег Шостак, по-видимому, связан с правящей в России партией «Единая Россия». был Он был серьезно ранен в результате нападения в Мелитополе в начале этого месяца. READ Противники Ирана, России и США считают, что у США новый «вьетнамский синдром» Евгений Юнаков был назначен Россией главой небольшого городка в Харьковской области на северо-востоке Украины. были убиты Взрывом машины в прошлом месяце. В то время как установленные Россией местные власти обвинили Украину в большинстве этих массовых убийств, Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность. Ссыльный мелитопольский городской голова Иван Федоров сказал Украинцы, работающие с Москвой, будут «привлечены к ответственности» в начале этого месяца. А также «Идет охота на коллаборационистов, готовящих фальшивый референдум».

Автомобиль бердянского сотрудника ГИБДД Александра Колесникова после взрыва.

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У украинских следователей есть сказал Около 1150 человек по всей стране в настоящее время находятся под следствием по обвинению в государственной измене или сотрудничестве с Россией. Теракты являются «предупреждением для людей, которые сотрудничают с Россией», — сказал Константин Скоркин, эксперт по восточной Украине из Фонда Карнеги за международный мир. По мнению экспертов, одним из результатов убийств является то, что Россия может столкнуться с нехваткой кадров для политической и административной роли на оккупированных территориях. И есть данные, что некоторые офицеры уже перебрались в более безопасные районы. Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсона, когда-то обосновавшейся в России. Обвиняемый Во вторник в российском Воронеже на видео была снята атака со слезоточивым газом на редакцию местной газеты. Связались журналисты со Стремоусовым Уверенная в себе С тех пор он покинул Герсон, но сказал, что его работа означает «постоянные путешествия». Хотя многие считают, что за убийствами стоят украинские партизаны, другие аналитики предполагают, что некоторые из них могут быть частью местной борьбы за власть или деловых сделок.

Евгений Юнаков

Евгений Юнаков / Facebook

