На оккупированном юге Украины некоторые опасаются возврата к советским временам под властью России.

Киев (Рейтер) — В Новой Каховке, городе на юге Украины, который российские войска захватили пять месяцев назад в первый день своего вторжения, появляются признаки ползучей аннексии со стороны России, и некоторые жители опасаются возврата к советским временам. .

Статуя лидера российских коммунистов Владимира Ленина, воздвигнутая в апреле, стоит в центре города, где подняты российский и советский флаги. На боку полицейских машин, курсирующих по улицам, украинское слово «полиция» перекрашено на русский язык.

Некоторые магазины принимают российскую валюту, рубли и украинские гривны. Интернет-трафик теперь проходит через Россию. А поскольку сеть мобильной связи в Украине не работает, уличные торговцы продают на улицах российские SIM-карты.

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Агентство Reuters поговорило с двумя нынешними жителями и тремя бывшими жителями Новой Каховки, которые сказали, что видят явные признаки того, что российские власти стремятся соединить город и прилегающую Херсонскую область с Москвой.

Высокопоставленный чиновник регионального правительства, созданного Россией, сообщил агентству Рейтер, что оно продвигает планы по проведению «референдума» за отделение Херсона от Украины и присоединение к России. Он отдал дань уважения досоветской эпохе 1991 года, когда Украина была одной из 15 национальных республик, управляемых Коммунистической партией из Москвы.

«Мы решили, — решили жители Херсонской области, — что нам нужно провести референдум и проголосовать за вхождение в состав Российской Федерации», — сказал в интервью Кирилл Стримосов, заместитель главы назначенной Россией региональной власти в Херсоне.

Стримосов не назвал дату запланированного референдума. Он сказал, что через несколько недель вся российская сеть связи будет охватывать Херсон, и он надеется, что весь российский рубль будет в обращении к началу следующего года.

Усилия по интеграции с Россией происходят на фоне недвусмысленных обещаний Украины вскоре вернуть стратегический регион Черного моря в крупном контрнаступлении.

Контроль над Херсоном, в котором до войны проживал миллион человек, дает России сухопутный коридор от ее границы до Крыма, засушливого полуострова, который она аннексировала у Украины в 2014 году. Херсон также включает в себя канал от реки Днепр, необходимый для снабжения Крыма. пресная вода.

Белый дом заявил во вторник, что Россия готовит почву для аннексии украинской территории, в том числе путем введения рубля и принудительного использования российских паспортов, повторяя тактику в Крыму. Посольство России в США отвергло комментарии Вашингтона, назвав их «в корне неверными».

Кремль заявил, что будущее оккупированных территорий Украины будет решать население. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что военные цели Москвы теперь выходят за пределы удерживаемого сепаратистами Донбасса на востоке Украины и включают Херсон и соседнее Запорожье на юге.

В МИД Украины не ответили на запрос о комментарии для этой истории. Киев заявил, что запланированный референдум — это бессмысленная инициатива коллаборационистов, которых будут судить, как только российские войска будут изгнаны.

образование по-советски

Российское вторжение уже заставило многих жителей покинуть город, население которого до войны составляло 60 000 человек.

Некоторые из тех, кто остался в Новой Каховке, недовольны тем, что их образ жизни был нарушен, и считают, что их родной город восходит к эпохе экономических трудностей и далекого авторитарного правления России при Советском Союзе.

Учительница, попросившая не называть ее имени из-за опасений репрессий, рассказала, что в конце мая руководство ее школы позвонило 20 оставшимся сотрудникам и спросило, кто будет готов преподавать русскую программу, когда занятия возобновятся в сентябре. По ее словам, встреча проходила на русском языке.

Присутствовавший учитель сказал, что только двое из них подняли руки. Она сказала Reuters, что уйдет в отставку, если ей придется отказаться от украинской школьной программы.

«Я люблю Украину. Почему я должна учить детей по-другому… Могу ли я им сказать, что те, кто убивает наших людей и наших детей, делают большое дело? Моя совесть не позволяет мне этого делать», — сказала она по телефону.

Она сказала, что только небольшая часть городских учителей с готовностью восприняла изменение, и неясно, будет ли оно реализовано. Получить комментарий в мэрии Новой Каховки и школьном совете не удалось.

«У меня болит душа, — сказала она. — Они не забрали нас обратно в Россию, как любят говорить. Они забрали нас обратно в Советский Союз 40 лет назад».

Российский чиновник Стримосов сообщил агентству Reuters 6 июля, что Херсонская областная власть намерена постепенно изменить учебные программы и теперь будет использовать русский язык в школах, а также украинский.

45-летний ученый похвалил советскую учебную программу и сказал, что если учителя решат уйти, это их выбор.

Министр образования России Сергей Кравцов, побывавший в прошлом месяце на оккупированном юге Украины, сказал, что образование там ранее поощряло антироссийские настроения, и приоритетом будет обучение учеников «нашим общим достижениям».

В четверг его министерство сообщило, что он ездил в Херсон и лично вручил восьми студентам российские сертификаты. В министерстве сообщили, что на мероприятии были предоставлены новые учебники для использования в регионе.

Украина поручила учителям на оккупированных территориях информировать службы безопасности, если их заставят перейти на российскую учебную программу.

некачественный товар

Марго, 18-летняя художница, отказавшаяся назвать свое полное имя, рассказала, что украинские товары в значительной степени исчезли с прилавков в Новой Каховке, а качество российских продуктов питания и товаров, привезенных из Крыма, оставляет желать лучшего.

Цены выросли, хотя в первые дни вторжения панические покупки пошли на убыль. Она сказала, что многие магазины все еще закрыты, а безработица свирепствует.

Стримосов отрицал ухудшение качества продуктов питания, хотя и признал, что цены были выше.

Чиновник, который часто обращается к жителям Херсона в онлайн-видео под портретом Владимира Путина, сказал, что, по его мнению, регион экономически процветал при Советском Союзе.

Марго рассказала, что оккупационные власти организовали концерт, который она посетила в городском Доме культуры накануне военного парада 9 мая в ознаменование победы СССР во Второй мировой войне.

По ее словам, она никого не узнала в толпе и обнаружила людей, размахивающих советскими флагами, и пожилых женщин с георгиевской лентой — российским военным символом, который часто используется для выражения пророссийских настроений.

Перед началом концерта самопровозглашенный мэр вышел и произнес речь, в которой сказал: «Думаю, большинство зрителей сейчас чувствуют то, что я делаю: как будто вылечились от долгой болезни. Сегодня мы услышим песни, которые были запрещены. Первой будет «Катюша», — сказала она, имея в виду военную песню советских времен, которая тут же зазвучала.

Получить комментарий у самопровозглашенного мэра не удалось.

черный интернет

Нынешние и бывшие жители говорят, что сигнал мобильной связи и интернета в Украине менялся от неоднородного до отсутствующего. Марго сказала, что некоторые люди купили российские сим-карты, чтобы поддерживать связь с родственниками и друзьями, хотя иногда они не работают.

На сим-картах нет ни бирок, ни товарных знаков, а те, кто их покупает, имеют собственные паспорта и регистрационные документы, взятые у уличных торговцев.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить это.

Украина призвала жителей Херсонской области эвакуироваться из-за надвигающейся контратаки. За последние две недели по меньшей мере четыре украинских дальнобойных удара были нанесены по целям в Новой Каховке, которые пока избежали ожесточенных боев.

Марго сказала, что многие жители Украины, особенно молодежь, бежали из города. Ее друзья уехали за границу или в подконтрольные Украине города, и она тоже собиралась уехать.

Стримосов считает, что 60-70% населения региона выживет. Он сказал, что российские паспорта сдавали в этом районе и стояли длинные очереди.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ, упрощающий процедуру получения жителями Херсона и Запорожья российского гражданства и паспортов. Читать далее

Агентство Reuters не смогло определить, сколько людей бежало из города, но поговорило с членами четырех семей, покинувших город.

Учительница сказала, что не собирается уходить.

«Ждем украинскую армию», — сказала она. «Я не знаю, как это будет, где мы спрячемся и что потеряем, но мы хотим быть в Украине».

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(Отчетность Тома Бальмфорта и Стефании Берн); Монтаж: Дэниел Флинн

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