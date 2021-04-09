На острове Сент-Винсент в Карибском море произошло извержение вулкана, поднявшего в воздух 20000 футов

Вулкан Суфриер По данным Национальной организации по чрезвычайным ситуациям (NEMO) страны, он расположен на самом большом острове Сент-Винсента и Гренадин.

«Взрывное извержение вулкана в Ла-Суфриер», – написал Немо в Twitter. Она добавила, что «шлейфы пепла поднимаются на 20 тысяч футов к востоку».

Немо сказал, что главный министр Сент-Винсента и Гренадин в четверг объявил состояние готовности к бедствиям, вызванным изменением вулканической активности на вулкане Ла-Суфриер.

Немо сказал, что остров переведен в режим повышенной готовности, что означает, что извержение вулкана «неизбежно».

«Пожалуйста, немедленно покиньте красную зону. Ла-Суфриер вспыхнул. Пепел упал до международного аэропорта Аргайл», – говорится в заявлении. Дора Джеймс, генеральный директор Красного Креста в Сент-Винсенте и Гренадинах, сказала CNN в пятницу, что взрыв, похоже, был «большим реактивным двигателем» и что из шлейфа пепла шла «постоянная струя дыма». Она добавила, что лодки и несколько транспортных средств вывозили эвакуированных из района вскоре после взрыва, в последнюю минуту. Джеймса также эвакуировали из этого района, но он вернулся, чтобы проверить, нет ли повреждений. Она сказала, что телефонные линии в настоящее время переполнены в этом районе, потому что многие люди звонят, чтобы узнать новости и узнать, кто мог остаться. Джеймс жил во время апрельских взрывов 1979 года и очень хорошо их помнит. Она сказала, что извержения 1979 года вызвали больше пожаров и разлетели пепел. Кентон Чанс, независимый журналист, сказал CNN, что он находился примерно в пяти милях от вулкана Ле Суфриер в городе Рошалль на Сент-Винсенте. «Обычно с вас будет очень хороший вид на вулкан», – сказал он. «Но из-за количества пепла в воздухе его не видно». Он сказал, что пепел все еще падает, но в уменьшающемся количестве. READ Молодожены подозреваются в нападении на церковь в Индонезии Морская ракушка услышала грохот с горы, когда прибыла, но с тех пор отступила. По словам представителя Центра сейсмологических исследований Университета Вест-Индии (UWI-SRC) для CNN, приказы об эвакуации были выполнены примерно в десятке округов Сент-Винсента, от чего пострадали от 6000 до 7000 человек. По пути в Рошулл Ченс сказал, что видел, как несколько человек остановились у дороги, и полагал, что они эвакуировались. По его словам, до сих пор он не видел сообщений о материальном ущербе, травмах или смертях.