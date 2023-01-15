На Открытом чемпионате Австралии по теннису выступают российские теннисисты, выступающие за страны, несмотря на санкции

Москва (UrduPoint News/Sputnik – 15 января 2023 г.) Печатное издание Открытый чемпионат Австралии Страница сайта с розыгрышами 2023 года содержит Имена из Русский Белорусские спортсмены используют трехбуквенные сокращения для своих стран, несмотря на международные санкции, которые позволяют им соревноваться только в нейтральной ситуации.

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