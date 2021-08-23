На Паралимпийских играх выступят 4 члена сборной США с известными связями в Purdue.

Вест-Лафайет, штат Индиана. Университет Пердью снова будет представлен в Токио, так как четыре производителя котлов будут присутствовать на территории сборной США на Паралимпийских играх, главной международной выставке адаптивных видов спорта.

Паралимпийские игры планируется провести с 24 августа по 5 сентября на тех же площадках, где ранее этим летом в Токио проходили Олимпийские игры.

В квартет Паралимпийских игр в Токио входят нынешний помощник тренера Purdue по женскому плаванию и прыжкам в воду, выпускница женской программы по плаванию и прыжкам в воду и две новые ученицы Purdue. В этот набор входят …

• Эван Остин (Инструктор по плаванию / Ассистент Пердью) – Как трехкратный паралимпийский игрок, Остин был назван одним из трех капитанов сборной США по паралимпийскому плаванию. Выпускник штата Индиана Терре Хауте начал обучение в водном центре Моргана Дж. Берка осенью 2019 года, одновременно работая помощником-волонтером под руководством главного тренера. Джон Клинг . Он был на месте с женщинами Purdue на последних турнирах Big Ten в Айова-Сити и Миннеаполисе. Остин квалифицировался для участия в Паралимпийских играх в беге на дистанции 50 метров баттерфляем (S7), индивидуальном плавании на 200 метров (SM7) и 400 метрах вольным стилем (S7). Выиграйте гонку на 50 метров на Паралимпийском чемпионате мира по плаванию в 2019 году. Ранее в этом году Остин установил американские рекорды в бегах 200 и 400 вольным стилем на Мировой серии паралимпийского плавания в Техасе. У него спастическая гемиплегия.

• Макайла Ницель (первокурсница по плаванию в Университете Пердью) В этом месяце Ницель поступила в Медицинский и гуманитарный колледж Университета Пердью. Кристал-Лейк, штат Иллинойс, граждане квалифицировались для участия в Паралимпийских играх в беге на 100 метров баттерфляем (S13) и на 400 метров вольным стилем (S13). Со своими командами в Crystal Lake она выиграла несколько государственных титулов в соревнованиях по фристайлу и 100 брассом. Она также является рекордсменкой в ​​штате Иллинойс. Нетцель юридически слеп из-за наследственного нарушения зрения, называемого альбинизмом. Еще у нее синдром Аспергера.

• Джоэл Гомес (легкоатлет / первокурсник в Пердью) В этом месяце Гомес поступил в Purdue Polytechnic и планирует получить специализацию в области технологии промышленного проектирования. Квалифицирован для Паралимпийских игр в беге на 1500 м (T13). Команда Энсинитас, Калифорния, участвовала в чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года и в том же году выиграла пару золотых медалей (400 и 1500 метров) на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике. Гомес юридически слеп из-за наследственного нарушения зрения, называемого монохромностью синего конуса.

• Жюли Дусслье (Глава паралимпийского спорта в USOPC / Purdue Graduate) Дюсслье курирует высокопроизводительное планирование Олимпийского и Паралимпийского комитета США, вспомогательные операции и проекты развития спорта для 70-х летних и зимних Паралимпийских игр. Он также управляет повседневной деятельностью шести паралимпийских видов спорта, находящихся в ведении USOPC, списка, который включает плавание и легкую атлетику на Летних Паралимпийских играх. Начав свою карьеру в USOPC в 2003 году, она присоединилась к Паралимпийским играм США в качестве помощника менеджера и главного тренера Национальной паралимпийской сборной США по плаванию. Дусслье плавал в Пердью в начале 1990-х и окончил университетскую школу языков и культур со степенью бакалавра русского языка.

Расписание ивента PURDUE в Tokyo Paralysis

Все дни и часы переведены на восточное время США.

Все время начала соревнований указано в этот день.

Транслируйте акцию на NBC Sports & Peacock Apps начальное время производитель котла Мероприятие Заметный Смотреть Вторник, август. 24 8 вечера Макила Нетцель 100м баттерфляй (c13) Prime Hits Event 13 из 16 в турнире NBCSN,

NBColympics.com Среда, август. 25 4 утра Макила Нетцель 100м баттерфляй (c13) Финал – Топ 8 в отборочных соревнованиях; Событие 13 из 16 в турнире NBCSN,

NBColympics.com Четверг, август. 26 8 вечера Эван Остин 200 м IM (SM7) Событие Brilliance Heights 11 из 14 в сессии NBColympics.com 8 вечера Макила Нетцель 400 м вольный стиль (13-я G) Prime Hits Event 14 из 14 в курсе NBColympics.com Пятница, август. 27 4 утра Эван Остин 200 м IM (SM7) Финал – Топ 8 в отборочных соревнованиях; Событие 11 из 14 в сеансе NBCSN,

NBColympics.com 4 утра Макила Нетцель 400 м вольный стиль (13-я G) Финал – Топ 8 в отборочных соревнованиях; Событие 14 из 14 в курсе NBCSN,

NBColympics.com Воскресенье, август. 29 8:30 вечера Джоэл Гомес 1500 метров (T13) Prime Hits Event 6 из 14 в курсе NBColympics.com Понедельник, август. 30 8:30 вечера Джоэл Гомес 1500 метров (T13) Финал – Топ 8 в отборочных соревнованиях; Событие 4 из 17 в сеансе NBColympics.com Четверг, сентябрь. 2 8 вечера Эван Остин 50м баттерфляй (S7) Prime Hits Event 7 из 16 в турнире NBColympics.com Пятница, сентябрь. 3 4 утра Эван Остин 50м баттерфляй (S7) Финал – Топ 8 в отборочных соревнованиях; Событие 7 из 16 в курсе NBCSN,

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• Эван Остин О роли Пердью на его возвращении на Паралимпийские игры (через TeamUSA.org): «Новый тренер, новый режим, это другой подход. Теперь я единственная легко адаптирующаяся спортсменка, и я тренируюсь исключительно с женщинами студенческого возраста из команды Purdue по плаванию и прыжкам в воду. Так что обстановка определенно другая. Мне это нравится. дни встреч. Я нахожусь на террасе у бассейна и говорю: «Вот как мы можем добиться большего, и именно так мы можем справляться с хитами и тому подобным. А на следующий день я снова в воде с ними. Это было такое веселая динамика, которая определенно изменила мой образ мыслей и мое настроение.

«Например, этот парень, который знал (бывшего) помощника тренера Молли Белк, подходит и говорит:« Эй, я здесь, чтобы помочь вам, ребята, поправиться, и я также собираюсь тренироваться с вами ». “Я не знала, есть ли у них какие-то стены или какие-то оговорки по этому поводу, и они не могли быть более гостеприимными. С первого дня я чувствовал себя там членом семьи, и связь между ними только выросла за последние два года. . “