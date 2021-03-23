На переднем стекле iPhone 13 видна меньшая выемка с динамиком, который был перемещен к верхнему краю.

IPhone 13 Ожидается, что модели будут иметь меньшую выемку, и мы можем поделиться первоначальным взглядом на потенциальный дизайн.



Греческий поставщик услуг по ремонту iRepair MacRumors якобы предоставил изображение передних стеклянных панелей моделей iPhone 13 с теми же тремя размерами дисплея: 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, что и у линейки iPhone 12. Вырез на каждом iPhone заметно меньше из-за того, что переместить наушник к верхнему краю, что является дизайнерским решением. Это было Первые слухи о моделях iPhone 12 В прошлом году, но не удалось.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо и несколько других источников ранее заявляли, что некоторые компоненты Face ID будут интегрированы в модели iPhone 13. Что приводит к меньшему баллу, Но они не упомянули о размещении наушников.

Дизайн выемки не изменился с тех пор, как он дебютировал на iPhone X в 2017 году. После уменьшения выемки в этом году Куо сказал, что планы Apple Переключитесь на дизайн с дырочками по крайней мере для некоторых моделей iPhone 2022 года.Подобно Samsung Galaxy S21 и другим современным смартфонам, за которым в начале 2023 года следует iPhone с настоящим полноэкранным дизайном без выемок и отверстий и сканером отпечатков пальцев под экраном.

Кроме того, ожидается, что модели iPhone 13 будут иметь дизайн, почти идентичный моделям iPhone 12, с основными новыми функциями, которые, по слухам, включают в себя дисплей с частотой 120 Гц на моделях Pro, батареи большего размера, более быстрый чип A15 и улучшения камеры. Ожидается, что Apple представит свою линейку iPhone 13 в сентябре, ознаменовав возвращение к обычным срокам выпуска.