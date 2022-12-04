На побережье Каспийского моря в России нашли 1700 мертвых тюленей.

Около 1700 тюленей были найдены мертвыми на побережье Каспийского моря на юге России, сообщили официальные лица в воскресенье.

Власти российской провинции Дагестан заявили, что остается неясным, что стало причиной гибели животных, но, скорее всего, они умерли по естественным причинам.

Областные власти первоначально заявили в субботу, что на побережье было обнаружено 700 мертвых тюленей, но в воскресенье, после более широкого осмотра побережья, об этом заявил руководитель Центра охраны окружающей среды Каспийского моря Заур Габезов, сообщает государственное РИА. ИА Новости, число погибших. Численность животных составила 1700 голов.

Габизов сказал, что тюлени, вероятно, погибли две недели назад. Он добавил, что нет никаких признаков того, что они были убиты охотниками.

Специалисты Росрыболовства и генеральные прокуроры штатов осмотрели побережье и собрали данные для лабораторных исследований, которые не сразу выявили какие-либо загрязнения. Многие предыдущие случаи массовой гибели морских тюленей объяснялись естественными причинами. Данные о численности тюленей в Каспийском море сильно разнятся. Агентство по рыболовству оценивает общее количество каспийских тюленей в 270–300 000 особей, а Центр Габисова — в 70 000 особей.

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