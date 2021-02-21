На постпандемическом горизонте, может ли это быть … прорывом?

Есть основания полагать, что это восстановление могло быть другим. Во-первых, когда началась рецессия, экономика была практически здоровой. Мыльного пузыря на рынке жилья не было. Семейные долги были низкими; Банки не стояли на башне сомнительных займов, которые могли рухнуть в любой момент. Это означает, что нет никаких причин, по крайней мере теоретически, чтобы экономика не могла более или менее восстановиться с того места, где она остановилась.

Политики отреагировали на этот кризис с гораздо большей силой, чем на предыдущий. ФРС быстро предприняла шаги, чтобы предотвратить пандемию от финансового кризиса. Конгресс потратил триллионы долларов на то, чтобы безработные могли сохранить свои дома и прокормить свои семьи, а также на помощь малому бизнесу.

Эти усилия не были полностью успешными. Система безработицы рухнула, когда заявители были раздавлены, и миллионам пришлось неделями или месяцами ждать пособия, если они вообще их получали. Государственной помощи было недостаточно или было слишком поздно для спасения тысяч компаний. Правительства штатов и местные власти сократили рабочие места. Увеличился уровень голода.

Но государственная помощь оказалась в значительной степени эффективной в предотвращении глубокого структурного разрушения, которое могло помешать быстрому восстановлению. Волны потерь права выкупа закладных или корпоративных банкротств не было. Уровень предпринимательства увеличился, что указывает на то, что американцы настроены оптимистично и имеют доступ к капиталу, необходимому для работы с этим оптимизмом.

Экономисты предупреждают, что даже при сильном восстановлении от этого выиграют не все.

Кара Грей и ее муж Кристофер Дессор потратили годы на превращение небольшой строительной компании в Огайо в успешный бизнес. Затем эпидемия уничтожила их, и, имея дома дочь со слабой иммунной системой, они не чувствовали себя комфортно, возвращаясь к личной работе.

Г-жа Грей уверена, что благодаря сильному рынку жилья они смогут вернуться к работе, когда пандемия закончится. Но она обеспокоена тем, что они не смогут полностью использовать преимущества бума. Она и ее муж вынуждены тратить деньги, отложенные на покупку дома, счета задерживаются, а задолженность по кредитной карте накапливается. Это может затруднить им получение ипотечного или коммерческого кредита для расширения своей компании.

«В конечном итоге это повлияет на меня и моего мужа», – сказала она. Это не просто «Могу ли я оплатить свои счета в этом месяце?» «Как только это закончится, я начну сначала».