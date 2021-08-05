На предстоящей китайской космической станции будет проведено более 1000 экспериментов, включая медицинские исследования и технические исследования.

Поскольку российский научный блок состыкован с Международной космической станцией, старый полетный объект составляет прямую конкуренцию Тяньгуну. Китайская космическая станция, строящаяся в условиях микрогравитации, станет очагом экспериментов, поскольку Пекин стремится к более глубокому исследованию Вселенной, включая будущие межпланетные миссии.

Китайское пилотируемое космическое агентство одобрило более 1000 внеземных экспериментов, от медицинских до технических. Космическая лаборатория, созданная китайскими астронавтами, уже успела выйти в открытый космос, создав «небесное тело» для будущих миссий экипажа.

В настоящее время станция парит на высоте 388,9 км над Землей, поскольку она представляет собой уникальный вариант вдали от Международной космической станции для ученых всего мира.

Китайская космическая станция предназначена для размещения как минимум трех астронавтов на длительный срок и шести – для краткосрочного пребывания. (Фото: AP)

Микрогравитационные эксперименты

Китай готовит на станции различные блоки для проведения ряда экспериментов, в том числе детектор частиц. По данным Nature, в настоящее время строится установка по обнаружению космического излучения высоких энергий стоимостью от 1 до 2 миллиардов юаней (от 155 до 310 миллионов долларов), которая будет изучать темную материю и космические лучи.

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Между тем, исследователи также планируют изучать рак в условиях микрогравитации, когда они отправляют трехмерные блоки здоровой и раковой ткани кишечника, «чтобы увидеть, замедлит ли или остановит ли среда с очень низкой гравитацией рост раковых клеток».

CMSA подчеркнула, что, сосредоточив внимание на основных медицинских проблемах, ограничивающих долгосрочное выживание человека в космосе, и принимая во внимание медицинские потребности людей на Земле, будут проводиться инновационные эксперименты и исследования в области космической медицины, чтобы обеспечить теоретическую и технологическую основу для долгосрочное здоровье и выживание космонавтов в космосе.

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Nature сообщает, что несколько других проектов будут сосредоточены на изучении ультрафиолетового излучения туманностей и инфракрасных данных с Земли.

Китай верит в глобальное сотрудничество

В то время как большинство экспериментов прибудут на китайскую станцию ​​в будущих полетах экипажа и груза, почти 100 человек прибыли в Тяньцзинь, где Пекин за последние годы запустил две небольшие космические лаборатории – Тяньгун-1 и Тяньгун-2. Nature цитирует Чжан Шуан-Нана, астрофизика из Института физики высоких энергий Китайской академии наук (CAS), что, хотя большинство проектов, утвержденных до сих пор, возглавлялись китайскими исследователями, многие из них также имеют международных сотрудников.

В связи с тем, что в следующем году Китайское национальное космическое агентство (CNSA) отправит больше миссий в Тяньгун, эксперименты будут ускоряться.

CNSA выбрало девять международных научных экспериментов, которые будут запущены на борту «Тяньгун» в ближайшие годы. Агентство получило более 40 заявок из разных стран, что свидетельствует о его принятии в область, где доминируют Соединенные Штаты и Россия с Международной космической станцией.

Китай готовит на станции различные блоки для проведения ряда экспериментов.

По мере того, как Китай продвигает свою космическую станцию, ему удалось наладить новое сотрудничество с Москвой по созданию лунной исследовательской станции на Луне, помимо посадки своего первого зонда на Марс во время своей первой миссии.

Пекин уже планирует исследовать астероиды, метеориты и темную сторону Луны.