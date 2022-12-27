На севере Косово обостряется напряженность, и Сербия приводит армию в боевую готовность

МИТРОВИЦА, Косово, 27 декабря (Рейтер) — Сербские протестующие в этнически разделенном городе Митровица на севере Косово возвели новые баррикады во вторник, через несколько часов после того, как Сербия заявила, что привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности после нескольких недель роста напряженности между Белградом и Белградом. Приштина.

Министерство обороны Сербии заявило в своем заявлении поздно вечером в понедельник, что в ответ на недавние события в регионе и его уверенность в том, что Косово готовится атаковать сербов и снести барьеры силой, президент Александр Вучич приказал ввести в бой сербскую армию и полицию. наивысшая тревога.

«Причин для паники нет, но есть повод для беспокойства», — заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала РТС поздно вечером в понедельник.

С 10 декабря сербы в северном Косово установили несколько блокпостов в Митровице и ее окрестностях и вступили в перестрелку с полицией после того, как бывший сербский полицейский был арестован за предполагаемое нападение на действовавших полицейских во время предыдущей акции протеста.

Около 50 000 сербов живут в северной части Косово с албанским большинством и отказываются признавать правительство или государство Приштины. Они считают Белград своей столицей и поддерживаются Сербией, чью независимость Косово провозгласило в 2008 году.

[1/5] Женщина идет возле контрольно-пропускного пункта в северной части этнически разделенного города Митровица, Косово, 27 декабря 2022 г. REUTERS/Florion Goga

«Косово не может вести диалог с преступными группировками, и свобода передвижения должна быть восстановлена. Никаких блокпостов быть не должно», — говорится в заявлении правительства Косово в понедельник.

Она добавила, что у полиции есть возможность и желание действовать, но она ждет, пока миротворческие силы НАТО в составе Сил для Косово, которые сохраняют нейтральную роль, отреагируют на их просьбу убрать блокпосты.

«Мы призываем все стороны помочь обеспечить безопасность и свободу передвижения в Косово и не допустить, чтобы вводящие в заблуждение нарративы влияли на процесс диалога», — говорится в заявлении КФОР.

А в Косовска-Митровице грузовики остановились во вторник утром, чтобы перекрыть дорогу, соединяющую преимущественно сербскую часть города с населенной албанцами частью.

Местные сербы требуют освобождения арестованного офицера и выдвигают другие требования, прежде чем они уберут баррикады.

Этнические сербы, мэры северных муниципалитетов, а также местные судьи и около 600 полицейских ушли в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения правительства Косово заменить номерные знаки транспортных средств, выданные в Сербии, номерами, выданными Приштиной.

(Обложка) Фатос Паэтси и Ивана Секуларак, редактирование Александры Хадсон

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