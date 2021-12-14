На семейной рождественской елке нашли ядовитую змею

После того, как они украсили дерево несколькими часами ранее, они наблюдали, как их кошки смотрят на его ветви.

«Кошки смотрели на дерево, и моя жена сказала:« Наверное, где-то там крыса », — сказал во вторник CNN Роб Уайлд, британский биржевой трейдер, переехавший со своей женой из Коста-Рики в Южную Африку 18 лет назад.

Вскоре они обнаруживают, что в ответ смотрит несколько иное животное — грохот.

«Я не знал, что это было в то время, но потом я погуглил змей в нашей местности, и они сразу же оказались змеями. Я подумал:« Святой Моисей, это царь всех ядовитых змей », — сказал он. г.

Бумсланг известен как пугливый вид, но он является одним из самых ядовитых в Африке. Яд животных вызывает кровотечение и в небольших количествах может быть смертельным для человека.

Охотник на змей, Джерри Хайнс, подтвердил личность животного, когда вскоре после этого прибыл в собственность семьи в Робертсоне, Западный Кейп. Хайнс сказал CNN во вторник, что змея была самкой и имела длину от 1,3 метра (4,3 фута) до 1,5 метра (4,9 фута).

Он сказал, что приказал семье держаться подальше от дерева, но «не спускать глаз со змеи», пока он не приедет.

«Змея пробыла на дереве два часа, пока я не добрался туда», — сказал Хейнс. Он добавил, что использовал «змеиные щипцы», чтобы положить их на землю, где с ними «легко обращаться».

«Как только я взял это под контроль, семья сразу же пришла посмотреть на змею, — сказал Хайнс. — Она не пыталась укусить или защищаться, потому что я не объяснил причин для этого. момент в захватывающий момент для детей «.

Затем он схватил ее за шею и поместил в «змейку». С наступлением ночи Хейнс отвез рептилию домой, где временно поместил ее в вольер для змей, прежде чем в воскресенье выпустить обратно в дикую природу.

Хейнс сказал, что змея могла проникнуть на территорию в поисках еды, воды и укрытия.

«Может быть, когда она увидела первое движение, она попыталась сбежать в ближайшее укрытие, которым является дерево», — сказал он.

Хейнс, который удалил сотни змей из домов Южной Африки, сказал, что укусы от взрыва бомбы — редкость.

Хейнс сказал, что за восемь лет профессиональной охоты его укусили только один раз — это потому, что он не осознавал, что в животное стреляли, и действовал оборонительно.

«Они (змеи) очень неохотно кусаются, но их много демонизируют», — добавил он.