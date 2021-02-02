На слушаниях в российском суде решат, будет ли Навальный отстранен от политики тюремным сроком

Он сказал, что Россия пыталась посадить его в тюрьму из-за дела 2014 года, которое Европейский суд по правам человека оправдал.

Навальный сказал, что президент России Владимир Путин останется в истории как отравитель, а не как государственный деятель.

“Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, почему это произошло”. Он сказал, явно ссылаясь на Путина, что российские власти хотели посадить его в тюрьму, потому что он пережил нападение отравления в августе.

«Кто-то не хотел, чтобы я сделал ни единого шага по территории России, и мы знаем причину.« Причина – боязнь человека в подвале », – сказал он, имея в виду Путина.

Навальный заявил суду, что российские власти «арестуют пятерых, чтобы запугать миллионы». Он призвал россиян не бояться. «Я действительно надеюсь, что люди все больше и больше понимают это. Это произойдет. Они не могут арестовать всю страну».

«Я буду продолжать бороться с вами», – сказал он судье Наталье Репниковой в Мосгорсуде, – «Я не буду вас пугать». Он сказал, что его суд не напугает россиян.

«Это не свидетельство силы. Это свидетельство слабости».

Адвокаты Навального утверждали, что суды не выполнили постановление Европейского суда по правам человека о том, что дело 2014 года против него нарушило его права и должно быть отменено.

Тюремное заключение для Навального могло заставить его замолчать на долгие годы и помешать его команде поддерживать динамику национальных протестов против режима Путина.

Навальный появился в стеклянной клетке дока подсудимых в Мосгорсуде в темно-синей толстовке с капюшоном и сначала нервничал.

Жена Навального, Юлия, арестованная на митингах в воскресенье, помахала мужу в зале суда и пошутила: «Я видела тебя по телевизору в своей камере. Говорят, ты постоянно нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка! Но я горжусь тобой.”

Кремль отверг предупреждение лидеров США и Европы о его почти смертельном отравлении в августе нервно-паралитическим веществом, аналогичным тому, что применялось в советские времена. Россия отказалась возбуждать уголовное дело и предположила, что если Навального действительно отравили, то это могло произойти в Германии. READ Легенда ММА Джефф Монсон завершил спортивную карьеру - спорт

Навальный сказал, что пенитенциарная служба «всех обманывала», утверждая, что он не выполнил свои обязанности под наблюдением, отметив, что он был в коме после отравления в августе, а затем лечился в Германии. Он сказал, что отправил документы в администрацию тюрьмы, чтобы сообщить им о своем местонахождении.

«Не могли бы вы объяснить мне, как я мог бы лучше выполнять свои обязанности? Сначала я был без сознания, затем в сознании. Затем я снова начал учиться ходить. Что я мог сделать еще?»

«Президент в прямом эфире сказал, что именно благодаря ему я был отправлен в Германию», – сказал Навальный представителю Санкционного агентства Александру Ярмолину. «То есть вы не знаете, где были? Капитан, вы не уважаете Владимира Владимировича Путина?»

Иногда во время сеанса он смотрел на жену и улыбался.

Вне суда сотни сторонников Навального собрались на тротуарах через два дня после того, как ОМОН применил дубинки и электрошокеры для разгона протестов в десятках городов, арестовав 5000 человек, в том числе десятки журналистов.

Полиция заблокировала доступ к суду металлическими преградами, десятки омоновцев выстроились вдоль улиц, в то время как кавалерийские подразделения бродили по местности. Полиция вне суда арестовала более 230 сторонников Навального.

“То, что сейчас происходит с Алексеем, выходит за все рамки”, – сказал Эдуард Михалевич, 37-летний социальный работник, который не участвовал в акциях протеста до 23 января, когда он присоединился к десяткам тысяч российских протестующих в более чем 100 городах. требовать свободы Навального. . Он также протестовал в воскресенье и вторник.

«Я приехал сюда, потому что хочу поддержать гражданина своей родины. Он пытается защитить все наши права, и силы давят на него, и они показывают нам наше место: в углу». Он добавил, что опасается насилия со стороны полиции и ареста, но «чувство гнева заставило меня возразить».

«Я очень боюсь, но если мы будем бояться и оставаться дома, ситуация ухудшится. Страх – унизительное чувство, и я жил с этим чувством все эти годы, и я не могу больше с ним жить. “ READ NBCSN закрыт до конца года

Он сказал, что тюрьма в Навальном приведет только к новым протестам и что массовое развертывание полиции показывает, насколько напуганы власти.

Вскоре после интервью Михалевич был задержан ОМОНом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил многих дипломатов, которые следят за этим делом, от вмешательства во внутренние дела России. Он сказал, что Москва проигнорирует фанатичные заявления западных лидеров по этому поводу.

Кремль заявил, что кампания была уместной и что протесты возглавляли «бунтовщики и провокаторы». Он призвал западные правительства держаться подальше от внутренних дел России.

Но новое поколение протестующих – большинство из них – молодые люди, многие из которых никогда раньше не протестовали, – похоже, потрясло Кремль. По данным декабря, популярность Путина среди людей в возрасте от 18 до 24 лет упала с 36 до 20 процентов с конца 2019 года. Опрос Автор: Левада.

Навальный разоблачает коррупцию в правительстве более десяти лет, но его последние усилия стали вирусными. видео Название «Особняк Путина: история крупнейшего в мире подкупа», которое собрало более 106 миллионов просмотров на YouTube, похоже, испортило и напрягло Кремль. Его заявления о строительстве просторного дворца Путина на берегу Черного моря подрывают имидж президента как консервативного традиционалиста, в основе которого лежат интересы страны.

Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями олигарх США как член ближайшего окружения Путина, говорит, что он владеет особняком в течение двух лет и что он станет отелем.

Национальная сеть Навального, состоящая из 40 региональных штабов, и его способность напрямую общаться с россиянами через популярный канал на YouTube, делают его серьезной угрозой для режима. Его решение вернуться домой в Россию после отравления, зная, что ему грозит тюремный срок, захватило воображение многих молодых россиян и вызвало массовую поддержку знаменитостей, актеров, писателей, спортивных деятелей и блоггеров.

Перед лицом решающих парламентских выборов в сентябре – первых с тех пор, как Кремль разработал в июле конституционные изменения, которые позволят Путину править до 2036 года – власти, похоже, полны решимости превентивно подавить Навального и его оппозиционное движение. READ Россиянка, купавшаяся под сибирским льдом, возможно, побила мировой рекорд

После возвращения Навального 17 января полиция задерживала активистов оппозиции в городах и поселках по всей стране и обвинялась в подстрекательстве к протестам или нарушении ограничений по коронавирусу.

Множество новых законов затрудняют протесты, выражение несогласия в Интернете или разоблачение коррупции со стороны сотрудников российских служб безопасности и бюрократии.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник предсказал еще один закон, который объявит преступлением призыв к международным санкциям в отношении граждан России, и предупредил о суровых наказаниях. Судя по всему, закон направлен против Навального и директора Лондонского фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, который написал президенту Байдену и европейским лидерам, призывая к жестким санкциям против олигархии и других основных бенефициаров коррумпированной системы России.

Навальный был задержан в московском международном аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Пенитенциарная служба пожаловалась, что его отсутствие нарушило условия его условного наказания, но адвокат Навального Вадим Купцев сообщил суду во вторник, что Навальный проходит реабилитацию до 15 января.

Копзев сказал, что Навальный правильно проинформировал тюремную службу и полицию о том, что он находится за пределами страны и не может явиться в полицейские участки.

«Вся страна, весь мир знает, где это», – сказал он.