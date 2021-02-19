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На снимке НАСА в дикой природе показан оставшийся марсоход перед посадкой на Марс.

20 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Добро пожаловать на Марс, мастерство настойчивости. Этот потрясающий вид был запечатлен во время приземления, когда марсоход спускали на поверхность.

НАСА

Эта история является частью Добро пожаловать на планету МарсНаш сериал об исследовании красной планеты.

У нас есть новый культовый образ, посвященный исследованию космоса, и он такой же мощный, как и лучшие Фотографии Аполлона Луна. Марсоход NASA успешно приземлился на поверхности Марса В четверг у нее была камера, чтобы наблюдать за происходящим.

Сначала марсоход принес Снимки поверхности с низким разрешениемНо НАСА начинает выпускать некоторые поистине удивительные вещи, включая демонстрацию приземления космического корабля, спускаемого на Марс с помощью драмы. Маневр Sky Crane.

Момент, о котором моя команда мечтала годами, теперь реальность Команда настойчивости написала в Твиттере Потому что она делится имиджем. «Не бойтесь делать великие дела».

Изображение дает полный вид марсохода с каменистой и пыльной поверхностью Марса внизу. «Этот снимок с камеры« реактивного ранца »запечатлел меня в воздухе, прямо перед тем, как мои колеса приземлились», НАСА сообщило в последующем твите.

Команда NASA Mar Reconnaissance Orbiter (MRO) HiRise Camera также предоставила потрясающий снимок машины, приземляющейся на поверхность. В то время MRO составлял 435 миль (700 километров), но все еще можно было видеть посадочную площадку машины и парашют.

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал это далекое изображение спуска движущегося зонда на Марс. На фото интерьера видно более детально.

НАСА / Лаборатория реактивного движения / Университет Аризоны

MRO хорош тем, насколько сложно было его захватить. «Максимальное расстояние и высокие скорости двух космических кораблей были сложными условиями, требующими точного времени и для разведывательного орбитального аппарата MARS наверху и уверенного поворота влево, чтобы HiRise мог убедиться в настойчивости в нужный момент» Команда HiRise говорится в заявлении Пятница.

Марсоход занят отправкой данных с красной планеты. Вход, посадка и посадка, или EDL, были зафиксированы камерами и микрофонами, что в конечном итоге должно дать нам беспрецедентный взгляд на печально известные «семь минут ужаса», которых требует посадка на Марс.

НАСА рассчитывает запустить больше посадочных аппаратов к понедельнику, и мы надеемся, что у нас будет право голоса для участия, если системы будут работать по плану. А пока эта потрясающая первая фотография с EDL могла бы стать последней записью в Зал славы спутниковых фото, наряду с Бледно-голубая точка И Столпы творения.

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