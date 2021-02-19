На снимке НАСА в дикой природе показан оставшийся марсоход перед посадкой на Марс.

НАСА



Эта история является частью Добро пожаловать на планету МарсНаш сериал об исследовании красной планеты.

У нас есть новый культовый образ, посвященный исследованию космоса, и он такой же мощный, как и лучшие Фотографии Аполлона Луна. Марсоход NASA успешно приземлился на поверхности Марса В четверг у нее была камера, чтобы наблюдать за происходящим.

Сначала марсоход принес Снимки поверхности с низким разрешениемНо НАСА начинает выпускать некоторые поистине удивительные вещи, включая демонстрацию приземления космического корабля, спускаемого на Марс с помощью драмы. Маневр Sky Crane.

Момент, о котором моя команда мечтала годами, теперь реальность Команда настойчивости написала в Твиттере Потому что она делится имиджем. «Не бойтесь делать великие дела».

Изображение дает полный вид марсохода с каменистой и пыльной поверхностью Марса внизу. «Этот снимок с камеры« реактивного ранца »запечатлел меня в воздухе, прямо перед тем, как мои колеса приземлились», НАСА сообщило в последующем твите.

Команда NASA Mar Reconnaissance Orbiter (MRO) HiRise Camera также предоставила потрясающий снимок машины, приземляющейся на поверхность. В то время MRO составлял 435 миль (700 километров), но все еще можно было видеть посадочную площадку машины и парашют.

НАСА / Лаборатория реактивного движения / Университет Аризоны



MRO хорош тем, насколько сложно было его захватить. «Максимальное расстояние и высокие скорости двух космических кораблей были сложными условиями, требующими точного времени и для разведывательного орбитального аппарата MARS наверху и уверенного поворота влево, чтобы HiRise мог убедиться в настойчивости в нужный момент» Команда HiRise говорится в заявлении Пятница.

Марсоход занят отправкой данных с красной планеты. Вход, посадка и посадка, или EDL, были зафиксированы камерами и микрофонами, что в конечном итоге должно дать нам беспрецедентный взгляд на печально известные «семь минут ужаса», которых требует посадка на Марс.

НАСА рассчитывает запустить больше посадочных аппаратов к понедельнику, и мы надеемся, что у нас будет право голоса для участия, если системы будут работать по плану. А пока эта потрясающая первая фотография с EDL могла бы стать последней записью в Зал славы спутниковых фото, наряду с Бледно-голубая точка И Столпы творения.

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