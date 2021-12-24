На спутниковых снимках видно подкрепление российских войск вдоль границы с Украиной

Новые спутниковые снимки показывают наращивание российской армии вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Возросшая активность вызвала опасения по поводу будущего вторжения — планы, которые Россия отвергла.

Ранее в декабре президент Джо Байден предупредил Путина об экономических санкциях в случае вторжения России.

Новые спутниковые снимки показывают тревожное наращивание российской военной мощи вдоль украинской границы и в Крыму.

Мобилизация Россией личного состава и техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры, вызвала опасения по поводу будущего вторжения — планы, которые Россия отрицает.

Между тем, президент России Владимир Путин в четверг отказался исключить возможность вторжения в Украину, заявив, что Соединенные Штаты и их западные союзники пытались расколоть Россию с 1918 года. Путин неоднократно обвинял НАТО и Соединенные Штаты в неуважении к его «красному». линий «. В Украине он хочет гарантий, что бывшая советская республика никогда не станет членом альянса. Украина поддерживает прочные партнерские отношения с НАТО и годами добивалась вступления в альянс.

НАТО имеет Отклонение требований ПутинаНо США и Россия готовятся к переговорам в январе.

Эксперты говорят, что Путин рассматривает Украину как незавершенное дело, ищет повод для вторжения и обвиняет США и НАТО.

Путин, бывший агент КГБ, называл украинцев и россиян «Один человек» — Что означает необходимость объединения двух стран. В 2014 году Россия вторглась в Крым со стороны Украины и в одностороннем порядке аннексировала его. С тех пор поддерживаемые Кремлем повстанцы ведут непрекращающуюся войну с украинскими войсками в восточном Донбассе, в результате которой погибло более 13000 человек.

Недавнее наращивание российских войск вдоль украинской границы — это второй раз в этом году, когда Кремль выражает опасения по поводу неминуемого вторжения. Весной Россия также сосредоточила огромные силы на границе со своим ближайшим соседом.

Во вторник Путин пригрозил принять «соответствующие военно-технические меры реагирования» в ответ на «недружественные шаги» Запада. Майкл Макфол, бывший посол США в России, сказал, что Путин «ведет себя как сумасшедший».

Президент России в четверг обвинил Соединенные Штаты без доказательств в размещении ракет в Порог России.

Ранее на этой неделе министр обороны России безосновательно заявил о том, что американские наемники готовятся к нанесению химического оружия с востока Украины, и Министерство обороны США немедленно опровергло это утверждение.

Соединенные Штаты предоставили Украине вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, и более 2,5 миллиардов долларов помощи в области безопасности с 2014 года. Но НАТО не имеет постоянного присутствия войск в Украине и не размещает там современные ракеты.

Ранее в декабре президент Джо Байден сказал Путину, что, если Россия вторгнется в Украину, будут «экономические последствия, которых раньше не было и не было». Но Байден также сказал, что Соединенные Штаты не обязаны развертывать силы в ответ на российское вторжение.

Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и полученные Insider за последние несколько месяцев, показывают усиление военной активности в различных стратегических точках как в России, так и в Крыму.