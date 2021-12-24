На спутниковых снимках видно усиление сил России на границе с Украиной: репортаж

Согласно отчету, Россия продолжает наращивать свои силы вдоль украинской границы, добавляя сотни танков и бронетехники, даже несмотря на то, что президент Владимир Путин требует от США гарантий безопасности.

Reuters сообщило в пятницу Новые спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают рост контингента войск в Крыму, незаконно аннексированном Россией в 2014 году.

Россия начала отправлять тяжелые вооруженные силы и технику к своей западной границе с Украиной в апреле и собрала до 175 000 военнослужащих, что, по мнению Соединенных Штатов, является признаком неминуемого вторжения.

На фотографиях, опубликованных «Максаром» в четверг, показана база в Крыму, заполненная бронетехникой и танками по состоянию на 13 декабря, сообщает Reuters.

Сама база на фотографиях, сделанных в октябре, была наполовину пуста.

Максар сообщил, что в состав гарнизона входят бронетехника, танки, самоходная артиллерийская установка и системы ПВО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков повторил журналистам в пятницу, что усиление сил необходимо для защиты России от США и их союзников. Maxar Technologies / Раздаточный материал через Reuters

«За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии украинской границы», — говорится в заявлении.

Максар также отметил рост активности на трех объектах в Крыму и пяти объектах в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков повторил журналистам в пятницу, что усиление сил необходимо для защиты России от США и их союзников.

Россия продолжает наращивать свои силы вдоль украинской границы, добавляя сотни танков и бронетехники. Maxar Technologies / Раздаточный материал через Reuters

«Россия перемещает свои силы по своей территории на фоне очень недружественных действий наших противников в НАТО, США и многих европейских странах, которые проводят очень заметные маневры у наших границ», — сказал Песков.

Ученик Путина В четверг США и их союзники предоставили гарантии, что НАТО не будет расширяться в более глубокие регионы Восточной Европы, включая Украину, и не будет размещать ракетные системы рядом с Россией.

Отвечая на вопрос, намеревается ли он вторгнуться в своего соседа, президент России провел в четверг итоговую пресс-конференцию.

Спутниковый снимок, на котором показаны тренировки российских бронетанковых подразделений на полигоне Бугоново недалеко от Воронежа, Россия. Maxar Technologies / Раздаточный материал через Reuters

«Вы тот, кто должен дать нам гарантии и дать их прямо сейчас, — сказал он, — и не говорите об этом небрежно в течение десятилетий».

Кремль заявил в пятницу, что ожидает, что Соединенные Штаты ответят на запрос о гарантиях безопасности к следующему месяцу.

«Чтобы обсудить деэскалацию, мы ожидаем, что наши оппоненты в Вашингтоне дадут конкретные ответы на наши предложения в январе», — сказал Песков..

Передвижение российских войск произошло после того, как президент России Владимир Путин потребовал заверений в том, что НАТО не будет приближаться к России. Maxar Technologies / Раздаточный материал через Reuters

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в четверг, что Белый дом сообщил России, что они готовы встретиться в январе, но дата и место переговоров не были подтверждены.

«Я ожидаю, что мы получим наш предметный ответ в ходе этих переговоров», — сказал чиновник, добавив: «Очевидно, что есть некоторые предложения, которые мы никогда не сможем согласовать, и я думаю, что русские, вероятно, знают это на каком-то уровне. и я думаю, что есть и другие области, которые мы можем исследовать. Что возможно ».

Тем временем Россия объявила об успехе очередного испытательного запуска ракеты. гиперзвуковая ракета После запуска в октябре-июле.

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