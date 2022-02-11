На спутниковых снимках видны новые российские военные дислокации вблизи Украины

На коммерческих спутниковых снимках, опубликованных частной американской компанией, видны новые российские военные дислокации в нескольких местах вблизи Украины, что указывает на продолжающееся наращивание сил Москвы на фоне шквала дипломатии, направленной на смягчение кризиса. Россия проводит совместные военные учения в бывшей советской Белоруссии, а также военно-морские учения в Черном море в рамках эскалации военных действий вблизи Украины, что вызвало опасения неминуемого вторжения. Россия отрицает какие-либо планы нападения.

Базирующаяся в США компания Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживала наращивание российских войск, заявила, что снимки, сделанные в среду и четверг, показали значительное новое развертывание в нескольких местах в Крыму, на западе России и в Беларуси. Агентство Reuters не смогло независимо проверить фотографии.

В Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, Максар заявил, что обнаружил новую крупную дислокацию войск и техники в аэропорту Октябрьской к северу от Симферополя, включая 550 военных палаток и сотни автомобилей. Она добавила, что в районе Новозерного в Крыму прибыли новые войска и техника, а также сослалась на новую дислокацию в районе города Славный на северо-западном побережье полуострова.

В Беларуси, на месте проведения основных совместных учений, Максар заявил, что выявил новую дислокацию войск, военной техники и вертолетов в аэропорту Зябровка недалеко от Гомеля, менее чем в 25 километрах от границы с Украиной. В заявлении, отправленном по электронной почте поздно вечером в четверг, он сообщил, что недавно на Курский полигон в западной части России, примерно в 110 км к востоку от украинской границы, прибыло большое количество войск и подразделений.

Россия не раскрывает количество переброшенных ею сил и говорит, что имеет право перебрасывать силы на свою территорию по своему усмотрению. Он настаивает на том, что они не представляют никакой внешней угрозы.