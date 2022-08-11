На спутниковых снимках видны разрушения на российской авиабазе в Крыму.

Спутниковые снимки, опубликованные в четверг, показали разрушенную российскую авиабазу в Крыму после того, как она подверглась нападению, что указывает на то, что Киев, возможно, приобрел дальнобойный наступательный потенциал, способный изменить ход войны.

На изображениях независимой спутниковой компании Planet Labs видны три почти идентичные воронки, где здания на российской авиабазе в Саки подверглись бомбардировке с явной точностью. База, расположенная на юго-западном побережье Крыма, сильно пострадала от пожара с обугленными корками как минимум восьми боевых самолетов с видимыми повреждениями.

Россия отрицает столкновение с самолетами и заявляет, что взрывы на базе во вторник были случайными. Украина публично не взяла на себя ответственность за нападение и не сообщила, как именно оно было совершено.



По отдельности обе стороны обвинили друг друга в бомбардировке Запорожской атомной электростанции в четверг, через несколько дней после обмена идентичными обвинениями, вызвавшими международное опасение, что размещение там оружия может привести к катастрофе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рано утром в четверг призвал обе стороны прекратить все боевые действия вблизи крупнейшего в Европе завода, который контролируется российскими войсками и управляется украинскими рабочими вблизи линии фронта.

Министр внутренних дел Украины заявил, что Украина должна быть готова к любому сценарию на АЭС, включая эвакуацию людей.

«Сложно даже представить себе масштабы трагедии, которая могла бы разыграться, если бы русские продолжили там свои действия», — сказал Рейтер Денис Монастырский.

Украинский Энергоатум сообщил, что в четверг комплекс подвергся пяти бомбовым ударам, в том числе рядом с местом хранения радиоактивных материалов, но никто не пострадал, а уровень радиации оставался нормальным.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что местные чиновники, назначенные Россией, заявили, что Украина дважды бомбила завод, что нарушило деловую смену.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Ссылаясь на ущерб, нанесенный авиабазе Саки в Крыму, советник президента Украины Михайло Подоляк сказал, что существует «множество сценариев того, что может произойти».

«Официально мы ничего не подтверждаем и не опровергаем… имея в виду, что существует несколько горячих точек одновременно», — сказал он в письме агентству Рейтер.

Западные военные эксперты заявили, что степень ущерба и кажущаяся точность удара указывают на новый мощный потенциал с потенциально важными последствиями.

Россия, захватившая и аннексировавшая Крым в 2014 году, использует полуостров в качестве базы для своего Черноморского флота и в качестве основного маршрута снабжения сил вторжения, оккупирующих юг Украины, где Киев планирует начать контратаку в ближайшие недели.

Аналитический центр Институт изучения войны заявил, что украинские официальные лица рассматривают наступление в Крыму как начало контрнаступления Украины на юге, предполагая, что в августе и сентябре вспыхнули ожесточенные бои, которые могли решить исход войны. следующий этап.

Как была проведена атака, остается загадкой, но похожие воронки и одновременные взрывы, по-видимому, указывают на то, что атака была нанесена градом оружия, способного уклониться от российской обороны.

База находится далеко за пределами досягаемости передовых ракет, которые, по признанию западных стран, до сих пор отправлялись на Украину, хотя она входит в группу более мощных версий, которые искал Киев. Украина также имеет противокорабельные ракеты, которые теоретически могут быть использованы для поражения целей на суше.

новый этап



Бригадный генерал Алексей Харумов заявил, что с прошлой недели Россия удвоила количество авиаударов по украинским позициям, но после уничтожения крымской базы интенсивность российской авиации на юге снизилась.

Россия захватила территорию на востоке в ожесточенных боях, в которых в июне погибли тысячи солдат с обеих сторон.

С тех пор линия фронта оставалась в основном статической, но Киев заявляет, что готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть себе Херсонскую и Запорожскую области, основную часть территории, захваченной после вторжения 24 февраля и которую Москва до сих пор контролирует.

Киев надеется, что прибытие в прошлом месяце американских ракетных комплексов, способных поражать материально-технические цели за линией фронта, может склонить чашу весов в его пользу. Но Запад пока не поставляет ракеты большой дальности, которые могли бы нанести удар вглубь самой России или по многочисленным базам Москвы в аннексированном Крыму.

Россия заявляет, что ее «специальная военная операция» будет направлена ​​на защиту русскоязычных и сепаратистов на юге и востоке. Украина и ее западные союзники заявляют, что Москва стремится усилить контроль над как можно большей территорией.

С начала войны десятки тысяч человек погибли, миллионы бежали, а города разрушены.

Украина сообщила о российских бомбардировках по всей линии фронта, из района вокруг Харькова на северо-востоке, через восточную часть Донецкой области и по берегам широкого Днепра в Запорожской, Херсонской и прилегающих областях.

«Они в основном нападают на мирных жителей. Вот они жалуются, протестуют. Вот они устали от войны и поворачиваются лицом к России. Вот и все», — сказал харьковчанин Анатолий Тимченко, глядя на обломки машин, поврежденных в результате бомбежек, и квартиры. здания. С разбитыми окнами.

Жительница Елена Остапц добавила: «Здесь живут люди, обычно очень тихо, поблизости нет военных целей. Я понятия не имею, почему бомбили наш двор».

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

