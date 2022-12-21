На спутниковых снимках доказательства захвата Китаем свежих земель в Южно-Китайском море

Спутниковые снимки показывают физические изменения в многослойной поверхности Сэнди-Кей в период с 2009 по 2021 год.

По словам западных официальных лиц, Китай застраивает несколько необитаемых территорий в Южно-Китайском море. Беспрецедентный шаг, по их словам, является частью давних усилий Пекина по поддержке спорных земельных претензий в районе, имеющем решающее значение для мировой торговли.

В то время как Китай ранее строил рифы, острова и спорные наземные образования в регионе, который он долгое время контролировал, а также военизировал порты, взлетно-посадочные полосы и другую инфраструктуру, официальные лица предоставили изображения того, что они назвали первыми известными случаями такого поведения страны. на суше он уже не занимает. Они предупредили, что недавняя строительная деятельность в Пекине указывает на попытку установить новый статус-кво, хотя еще слишком рано говорить о том, будет ли Китай стремиться милитаризировать эти объекты.

По словам официальных лиц, попросивших не называть их имени для обсуждения конфиденциальной информации, рыболовецкие флотилии, которые де-факто действуют как морское ополчение под контролем властей Пекина, за последнее десятилетие вели строительные работы в четырех необитаемых районах островов Спратли. По их словам, некоторые песчаные отмели и другие образования в этом районе увеличились в размерах более чем в 10 раз за последние годы.

Спутниковые снимки, предоставленные Bloomberg News, показывают, что китайский военный корабль разгружает амфибийную гидравлическую установку, используемую для мелиорационных проектов на рифе Эльдад в Северном Спратли в 2014 году. С тех пор за последний год над водой появились новые наземные образования. По словам официальных лиц, на изображениях были видны большие ямы, кучи мусора и следы экскаватора на участке, который был лишь частично открыт во время прилива.

Они сказали, что аналогичные действия также имели место на Ланкиам-Кей, более известном как остров Паната на Филиппинах, где всего за два месяца в прошлом году особенность была укреплена новой океанской стеной. Другие изображения, которые они предоставили, показали физические изменения как на рифе Уитсан, так и на Сэнди-Кей, где ранее затопленные объекты теперь постоянно расположены над линией прилива.

На просьбу ответить на обвинения в МИД Китая в Пекине ответили: «Соответствующий отчет сделан из воздуха».

Китайское военно-морское ополчение разгружает буровую установку на рифе Эльдад в 2014 году на этом спутниковом снимке, полученном Bloomberg News.

Китай заявляет права на более чем 80% Южно-Китайского моря на основании карты 1947 года, на которой показаны загадочные отметки, которые с тех пор стали известны как «линия девяти штрихов». Ранее он заявлял, что имеет суверенное право строить на своих землях.

Напряженность между Китаем и другими претендентами в Южно-Китайском море — Филиппинами, Тайванем, Малайзией, Индонезией, Вьетнамом и Брунеем — накалялась годами, поскольку Пекин вкладывал больше средств в военные корабли и береговую охрану для обеспечения соблюдения своих требований. Исторически небольшие и необитаемые острова Спратли приобрели большее геополитическое значение, поскольку они расположены на одном из самых оживленных морских путей в мире и могут иметь военное значение, особенно если напряженность вокруг Тайваня приведет к региональной войне.

Действия Китая побудили другие страны региона увеличить расходы на оборону, а также провести восстановительные работы. Согласно отчету, опубликованному в этом месяце Азиатской морской инициативой прозрачности, в этом году Вьетнам расширил работы по дноуглублению и захоронению отходов на нескольких аванпостах Спратли.

В этом месяце Филиппины протестовали против того, чтобы китайские корабли окружили два рифа возле Ред-Бэнк, спорного района, где две страны обсуждали возможный совместный план разведки нефти и газа. В прошлом году Филиппины также собрали корабли на рифе Уитсан, расположенном в 175 морских милях (324 км) к западу от страны, после того как более 200 кораблей китайской милиции были замечены в ходе аналогичного сбора.

Спутниковые снимки, полученные Bloomberg News, показывают физические изменения слоистых особенностей суши в Сэнди-Кей в период с 2009 по 2021 год.

Задолго до недавней эскалации напряженности Пекин подписал в 2002 году не имеющую обязательной силы «Декларацию о поведении» со странами Юго-Восточной Азии, в которой призвал стороны воздерживаться от «проживания на необитаемых в настоящее время островах, рифах, отмелях, островках и других объектах». «.

В 2016 году международный суд при поддержке ООН постановил по делу, возбужденному Филиппинами, что обвинения Китая не имеют под собой правовых оснований. Китай отклонил это решение, заявив, что суд не обладает юрисдикцией, и продолжает направлять тысячи «рыболовных» судов к спорным участкам суши.

Соединенные Штаты неоднократно критиковали действия Китая в Южно-Китайском море и пытались оспорить его территориальные претензии с помощью так называемых операций по обеспечению свободы судоходства.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в этом месяце, что США создают более смертоносные силы в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках усилий по предотвращению доминирования Китая в регионе.

3 декабря он заявил, что Китай является «единственной страной, у которой есть воля и все большая сила, чтобы изменить свой регион и международный порядок в соответствии со своими авторитарными предпочтениями». позволить этому случиться».

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)