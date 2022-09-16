«На столе»: Хикс говорит, что Министерство обороны, IC рассматривает возможность компенсации поставщикам коммерческих площадей

Саммит по национальной разведке и безопасности. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила сегодня, что министерство, в том числе партнеры Пентагона по разведывательному сообществу, изучают возможность выплаты компенсаций коммерческим космическим компаниям, которые стали мишенями в конфликте из-за их поддержки национальной безопасности. цели США.

«Это требует от нас подумать о том, как мы можем эффективно заключать контракты, включая такие вопросы, как компенсация», — сказала она на Национальном саммите по вопросам разведки и безопасности, спонсируемом Национальным альянсом разведки и безопасности (INSA) и AFCEA. «Это полностью исключено».

Вопрос потенциальной компенсации уже некоторое время стоит перед правительством и промышленностью, поскольку агентства национальной безопасности все больше полагаются на инновационные, недорогие коммерческие возможности. В частности, Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) за последние несколько лет значительно расширили использование коммерческого дистанционного зондирования — теперь коммерческие компании рассматриваются как часть так называемой гибридной архитектуры. снабжает МККК и военную службу тактической разведки, наблюдения и рекогносцировки США (ISR). Но выполнение работы для правительства вызвало опасения, что поставщики коммерческих услуг могут стать мишенью во время конфликта.

Эта тенденция была только разожжена войной в Украине.

Дэвид Готье, директор NGA по коммерческим операциям, заявил сегодня на саммите INSA/AFCEA, что агентства «удвоили» объем коммерческих данных, обычно получаемых в результате войны.

ЭКСКЛЮЗИВ: пространство NRO «Гражданский резерв» включает опцию управления жалюзи.

Более того, российские кибератаки на используемые украинцами системы спутниковой связи Viasat и SpaceX проливают свет на вопрос, как Минобороны и Международный совет могут «защищать и защищать» бизнес-партнеров на первом плане.

Действительно, сказал Готье, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня Совета МККК по коммерческой космонавтике.

У нас есть некоторые обязательства подумать о торговой защите. Итак, Космический совет IC сейчас обсуждает коммерческую защиту. «У нас была встреча во вторник, и она была поднята», — сказал он участникам саммита. «Я был рад услышать, что SecDef ранее сегодня сказал, что мы рассматриваем компенсацию. Итак, все соображения на столе. Мы будем работать с промышленностью и правительством, чтобы найти наилучшую комбинацию для решения проблемы».

Существует прецедент концепции компенсации поставщикам коммерческих услуг, которые активно участвуют в военных миссиях, на основе практики Гражданского резервного воздушного флота ВВС (CRAF) и Резервного флота национальной обороны Военно-морской администрации. В соответствии с этими двумя конструкциями коммерческие участники по существу получают компенсацию, если их самолет или корабль поврежден или уничтожен после того, как он был национализирован и развернут.