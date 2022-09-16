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«На столе»: Хикс говорит, что Министерство обороны, IC рассматривает возможность компенсации поставщикам коммерческих площадей

16 сентября, 2022
Marfa Fedoroa

Заместитель министра обороны доктор Кэтлин Хикс осматривает объект мобильных средств наблюдения на станции пограничного патрулирования Ногалес, Ногалес, Аризона, 11 июня 2021 г. (фото Министерства обороны США, сержант Бриттани А. Чейз)

Саммит по национальной разведке и безопасности. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила сегодня, что министерство, в том числе партнеры Пентагона по разведывательному сообществу, изучают возможность выплаты компенсаций коммерческим космическим компаниям, которые стали мишенями в конфликте из-за их поддержки национальной безопасности. цели США.

«Это требует от нас подумать о том, как мы можем эффективно заключать контракты, включая такие вопросы, как компенсация», — сказала она на Национальном саммите по вопросам разведки и безопасности, спонсируемом Национальным альянсом разведки и безопасности (INSA) и AFCEA. «Это полностью исключено».

Вопрос потенциальной компенсации уже некоторое время стоит перед правительством и промышленностью, поскольку агентства национальной безопасности все больше полагаются на инновационные, недорогие коммерческие возможности. В частности, Национальное разведывательное управление (NRO) и Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) за последние несколько лет значительно расширили использование коммерческого дистанционного зондирования — теперь коммерческие компании рассматриваются как часть так называемой гибридной архитектуры. снабжает МККК и военную службу тактической разведки, наблюдения и рекогносцировки США (ISR). Но выполнение работы для правительства вызвало опасения, что поставщики коммерческих услуг могут стать мишенью во время конфликта.

Эта тенденция была только разожжена войной в Украине.

Дэвид Готье, директор NGA по коммерческим операциям, заявил сегодня на саммите INSA/AFCEA, что агентства «удвоили» объем коммерческих данных, обычно получаемых в результате войны.

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Более того, российские кибератаки на используемые украинцами системы спутниковой связи Viasat и SpaceX проливают свет на вопрос, как Минобороны и Международный совет могут «защищать и защищать» бизнес-партнеров на первом плане.

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Действительно, сказал Готье, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня Совета МККК по коммерческой космонавтике.

У нас есть некоторые обязательства подумать о торговой защите. Итак, Космический совет IC сейчас обсуждает коммерческую защиту. «У нас была встреча во вторник, и она была поднята», — сказал он участникам саммита. «Я был рад услышать, что SecDef ранее сегодня сказал, что мы рассматриваем компенсацию. Итак, все соображения на столе. Мы будем работать с промышленностью и правительством, чтобы найти наилучшую комбинацию для решения проблемы».

Существует прецедент концепции компенсации поставщикам коммерческих услуг, которые активно участвуют в военных миссиях, на основе практики Гражданского резервного воздушного флота ВВС (CRAF) и Резервного флота национальной обороны Военно-морской администрации. В соответствии с этими двумя конструкциями коммерческие участники по существу получают компенсацию, если их самолет или корабль поврежден или уничтожен после того, как он был национализирован и развернут.

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