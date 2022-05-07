На Украине Зеленский «молчал» после бомбежки уничтожил музей, посвященный поэту

(Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что потерял дар речи после того, как российская бомбардировка разрушила музей, посвященный философу и поэту XVIII века Григорию Сковороде.

В результате нападения, которое произошло ночью в селе Сковородиновка на востоке Украины, пострадала крыша музея, в результате чего здание загорелось, а 35-летний охранник был ранен. Губернатор Харьковской области Оле Сенегубов сообщил, что самые ценные вещи были перемещены ранее в целях безопасности.

«Каждый день этой войны российская армия делает что-то, что лишает меня дара речи. Но на следующий день она делает что-то еще, что заставляет вас снова чувствовать то же самое», — сказал Зеленский в ночном видеообращении.

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«Точные удары по музеям — до такого даже террористам не додумается. Но именно с такой армией мы боремся», — сказал он.

Сковорода, украинский казак по происхождению, последние годы жизни провел в селе Ивановка, которое позже было переименовано в его честь — Сковородиновка.

«В этом году исполняется 300 лет со дня рождения великого философа», — написал Сенегубов в социальной сети. «Оккупанты могут уничтожить музей, в котором Григорий Сковорода работал в последние годы своей жизни и где он похоронен. Но они не уничтожат нашу память и наши ценности».

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и избавлению ее от того, что она называет подпитываемым Западом антироссийским национализмом. Украина и Запад заявляют, что Россия совершила неоправданный акт агрессии. Прочитайте больше

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(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне, Павла Политюка в Киеве и Дэвида Люнггрена в Оттаве; текст Лидии Келли и Дэвида Люнггрина; редактирование Уильяма Маклина и Мэтью Льюиса.

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