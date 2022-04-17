На Украине убит российский генерал Владимир Фролов.

Мэр Санкт-Петербурга заявил в субботу, что еще один российский генерал был убит во время боевых действий на Украине.

Владимир Фролов, заместитель командующего Восьмой армией России, был убит в начале этой недели в бою во втором по величине городе страны. Об этом он сказал в заявлении о сочувствии..

На похоронах, которые прошли в субботу на историческом Серафимовском кладбище города, присутствовал мэр Петербурга Александр Беглов, говорится в сообщении.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, — сказал Беглов.

Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он отдал свою жизнь, чтобы дети, женщины и старики Донбасса больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти, и вышли из дома, и простились, как в последний раз».

Фролов — самый молодой среди многих высших военных офицеров России. убийство С тех пор, как Россия вторглась в Украину 50 дней назад.

Неясно, где на Украине был убит заместитель главнокомандующего РФ Владимир Фролов. Сергей Попок/AFP через Getty Images

Смерть Фролова связана с убийством еще одного офицера российской армии на Украине. Фонтанка / Новости east2west

«Настоящий патриот, смелый и мужественный человек, честно и до конца выполнивший свой военный и гуманный долг. Люди никогда не забудут своих героев. Вечная ему память», — сказал мэр.