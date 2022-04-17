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На Украине убит российский генерал Владимир Фролов.

17 апреля, 2022
Toma Kulikov

Мэр Санкт-Петербурга заявил в субботу, что еще один российский генерал был убит во время боевых действий на Украине.

Владимир Фролов, заместитель командующего Восьмой армией России, был убит в начале этой недели в бою во втором по величине городе страны. Об этом он сказал в заявлении о сочувствии..

На похоронах, которые прошли в субботу на историческом Серафимовском кладбище города, присутствовал мэр Петербурга Александр Беглов, говорится в сообщении.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, — сказал Беглов.

Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он отдал свою жизнь, чтобы дети, женщины и старики Донбасса больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти, и вышли из дома, и простились, как в последний раз».

Фролов — самый молодой среди многих высших военных офицеров России. убийство С тех пор, как Россия вторглась в Украину 50 дней назад.

Неясно, где на Украине был убит заместитель главнокомандующего РФ Владимир Фролов.
Сергей Попок/AFP через Getty Images
Заместитель командующего 8-й общевойсковой армией России генерал-майор Владимир Фролов погиб на Украине и похоронен в Санкт-Петербурге.
Смерть Фролова связана с убийством еще одного офицера российской армии на Украине.
Фонтанка / Новости east2west

«Настоящий патриот, смелый и мужественный человек, честно и до конца выполнивший свой военный и гуманный долг. Люди никогда не забудут своих героев. Вечная ему память», — сказал мэр.

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