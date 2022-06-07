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На улицах города бушует украинская битва за Северодонецк

7 июня, 2022
Toma Kulikov
  • В промышленном городе на востоке страны бушуют уличные бои
  • «Сложная ситуация на Востоке», — говорит Зеленский.
  • Президент пытается мобилизовать силы во время редкого визита на передовую
  • Путин предостерег США от предоставления Украине ракет большой дальности

Киев (Рейтер) — Украинские и российские войска вели уличные бои за контроль над промышленным городом Северодонецк в понедельник в битве, которая стала ключевой для наступления Кремля в Донбассе на востоке Украины.

Неясно, какая сторона взяла верх, заявил по телевидению глава администрации Северодонецка Александр Стрюк, поскольку «ситуация менялась от часа к часу».

Город стал главной целью российского наступления на Донбассе, включающем Луганскую и Донецкую области, поскольку завоевание Кремля продолжалось в войне на истощение, которая привела к разрушению городов артиллерийскими снарядами.

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Министерство обороны Украины заявило, что Россия перебрасывает свои войска и технику в крупнейший из оставшихся под контролем Украины город Луганск.

Ситуация ухудшилась после того, как украинские защитники выгнали россиян на выходных, которые выглядели на грани победы, заявил ранее в понедельник губернатор области Сергей Гедай.

Позже на брифинге для СМИ в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке «сложная».

Он добавил: «Мы контролируем ситуацию, их (российских) больше, они сильнее, но у нас есть все шансы воевать. Если будет (российский) прорыв в Донбассе, это будет очень сложно. «

По словам Стрюка, бушевали уличные бои, и ни одна из сторон не собиралась отступать. Обе стороны заявляют, что каждая из них понесла тяжелые потери.

Украинские военные сообщили в своем ночном обновлении, что мирные жители были убиты в результате российских обстрелов в Донецкой и Луганской областях в понедельник, и что российские силы обстреляли более 20 городов.

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Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям в конфликте.

Россия заявляет, что у нее есть миссия по «освобождению» Донбасса, который с 2014 года частично контролируется сепаратистскими прокси Москвы, после того как украинские силы вытеснили свои силы из столицы Киева и второго города Украины Харькова на ранних этапах войны. война.

Зеленский попытался нарастить свои силы в воскресенье, посетив два города, расположенных недалеко от линии фронта.

«Вы все заслужили победу — это самое главное. Но не любой ценой», — сказал Зеленский в видео. Читать далее

Он сказал, что ездил в Лисичанск, к югу от Северодонецка, и в Соледар — его редкие выезды за пределы Киева с начала российского вторжения 24 февраля.

Россия назвала свои действия на Украине «специальной военной операцией» по устранению того, что она считает угрозой своей безопасности. Украина и ее западные союзники отвергли это как ерунду и заявляют, что Россия ведет неоправданную войну за захват территории, которая может перерасти в более широкий европейский конфликт.

Изображение, показывающее объект, принадлежащий авторемонтному заводу «Дарница», пострадавший от ракетных ударов, в то время как российские атаки на Украину продолжаются в Киеве, Украина, 5 июня 2022 года. REUTERS/Валентин Огиренко

предупреждение Путина

Великобритания заявила, что в сотрудничестве с Соединенными Штатами предоставит Украине ракетные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров (50 миль), обеспечивая более точную и дальнюю огневую мощь для поражения российских артиллерийских батарей. Ключевой элемент в планах битвы под Москвой.

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Зеленский заявил, что Киев постепенно получает «конкретные противокорабельные комплексы», и что это будет лучшим способом прекратить российскую блокаду портов Украины на Черном море, препятствующую экспорту зерна.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на поставки Западом дальнобойного оружия, оттеснив украинские войска от границ России.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Россия поразит новые цели, если Запад предоставит ракеты большой дальности. В этот же день российские ракеты впервые более чем за месяц обрушились на Киев.

уничтожение танков

Министерство обороны Украины заявило, что российские войска также продвигаются в сторону Славянска, примерно в 85 км к западу от Северодонецка.

Украинские солдаты в 60 км к югу от линии фронта под Бахмутом сказали, что ситуация сложная, но у них не было другого выбора, кроме как оттеснить русских.

Командир части, назвавшийся Максимом, обратился к союзникам Украины за дополнительным оружием.

«С большим количеством противотанковых средств мы сможем уничтожить их танки и нанести максимальный урон, а противник будет вынужден бежать туда, откуда он пришел», — сказал он агентству Reuters. «…мы будем сражаться за каждый клочок этой земли».

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска укрепили свои позиции в Харьковской области и бомбили украинские позиции, чтобы удержать занятые ими земли.

Западные страны ввели беспрецедентно широкие и жесткие санкции против России из-за ее вторжения.

В понедельник МИД России заявил, что ввел персональные санкции в отношении 61 представителя США, включая министров финансов и энергетики, а также высокопоставленных руководителей оборонных ведомств и СМИ. Она добавила, что этот шаг стал ответом на «продолжающееся расширение санкций США».

(Эта история исправляет атрибуцию в пункте 2).

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Дополнительный репортаж Натальи Зенец, Павла Политюка, Лидии Келли и Рональда Бобски; сценарий Ангуса МакСвана и Марка Хайнриха; редактирование Филиппы Флетчер и Джона Стоунстрита.

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