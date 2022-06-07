На улицах города бушует украинская битва за Северодонецк

В промышленном городе на востоке страны бушуют уличные бои

«Сложная ситуация на Востоке», — говорит Зеленский.

Президент пытается мобилизовать силы во время редкого визита на передовую

Путин предостерег США от предоставления Украине ракет большой дальности

Киев (Рейтер) — Украинские и российские войска вели уличные бои за контроль над промышленным городом Северодонецк в понедельник в битве, которая стала ключевой для наступления Кремля в Донбассе на востоке Украины.

Неясно, какая сторона взяла верх, заявил по телевидению глава администрации Северодонецка Александр Стрюк, поскольку «ситуация менялась от часа к часу».

Город стал главной целью российского наступления на Донбассе, включающем Луганскую и Донецкую области, поскольку завоевание Кремля продолжалось в войне на истощение, которая привела к разрушению городов артиллерийскими снарядами.

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Министерство обороны Украины заявило, что Россия перебрасывает свои войска и технику в крупнейший из оставшихся под контролем Украины город Луганск.

Ситуация ухудшилась после того, как украинские защитники выгнали россиян на выходных, которые выглядели на грани победы, заявил ранее в понедельник губернатор области Сергей Гедай.

Позже на брифинге для СМИ в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке «сложная».

Он добавил: «Мы контролируем ситуацию, их (российских) больше, они сильнее, но у нас есть все шансы воевать. Если будет (российский) прорыв в Донбассе, это будет очень сложно. «

По словам Стрюка, бушевали уличные бои, и ни одна из сторон не собиралась отступать. Обе стороны заявляют, что каждая из них понесла тяжелые потери.

Украинские военные сообщили в своем ночном обновлении, что мирные жители были убиты в результате российских обстрелов в Донецкой и Луганской областях в понедельник, и что российские силы обстреляли более 20 городов.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям в конфликте.

Россия заявляет, что у нее есть миссия по «освобождению» Донбасса, который с 2014 года частично контролируется сепаратистскими прокси Москвы, после того как украинские силы вытеснили свои силы из столицы Киева и второго города Украины Харькова на ранних этапах войны. война.

Зеленский попытался нарастить свои силы в воскресенье, посетив два города, расположенных недалеко от линии фронта.

«Вы все заслужили победу — это самое главное. Но не любой ценой», — сказал Зеленский в видео. Читать далее

Он сказал, что ездил в Лисичанск, к югу от Северодонецка, и в Соледар — его редкие выезды за пределы Киева с начала российского вторжения 24 февраля.

Россия назвала свои действия на Украине «специальной военной операцией» по устранению того, что она считает угрозой своей безопасности. Украина и ее западные союзники отвергли это как ерунду и заявляют, что Россия ведет неоправданную войну за захват территории, которая может перерасти в более широкий европейский конфликт.

Изображение, показывающее объект, принадлежащий авторемонтному заводу «Дарница», пострадавший от ракетных ударов, в то время как российские атаки на Украину продолжаются в Киеве, Украина, 5 июня 2022 года. REUTERS/Валентин Огиренко Читать далее

предупреждение Путина

Великобритания заявила, что в сотрудничестве с Соединенными Штатами предоставит Украине ракетные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров (50 миль), обеспечивая более точную и дальнюю огневую мощь для поражения российских артиллерийских батарей. Ключевой элемент в планах битвы под Москвой.

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Зеленский заявил, что Киев постепенно получает «конкретные противокорабельные комплексы», и что это будет лучшим способом прекратить российскую блокаду портов Украины на Черном море, препятствующую экспорту зерна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на поставки Западом дальнобойного оружия, оттеснив украинские войска от границ России.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что Россия поразит новые цели, если Запад предоставит ракеты большой дальности. В этот же день российские ракеты впервые более чем за месяц обрушились на Киев.

уничтожение танков

Министерство обороны Украины заявило, что российские войска также продвигаются в сторону Славянска, примерно в 85 км к западу от Северодонецка.

Украинские солдаты в 60 км к югу от линии фронта под Бахмутом сказали, что ситуация сложная, но у них не было другого выбора, кроме как оттеснить русских.

Командир части, назвавшийся Максимом, обратился к союзникам Украины за дополнительным оружием.

«С большим количеством противотанковых средств мы сможем уничтожить их танки и нанести максимальный урон, а противник будет вынужден бежать туда, откуда он пришел», — сказал он агентству Reuters. «…мы будем сражаться за каждый клочок этой земли».

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска укрепили свои позиции в Харьковской области и бомбили украинские позиции, чтобы удержать занятые ими земли.

Западные страны ввели беспрецедентно широкие и жесткие санкции против России из-за ее вторжения.

В понедельник МИД России заявил, что ввел персональные санкции в отношении 61 представителя США, включая министров финансов и энергетики, а также высокопоставленных руководителей оборонных ведомств и СМИ. Она добавила, что этот шаг стал ответом на «продолжающееся расширение санкций США».

(Эта история исправляет атрибуцию в пункте 2).

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Дополнительный репортаж Натальи Зенец, Павла Политюка, Лидии Келли и Рональда Бобски; сценарий Ангуса МакСвана и Марка Хайнриха; редактирование Филиппы Флетчер и Джона Стоунстрита.

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