На фоне вторжения в Украину власти продолжают захватывать российские яхты

Русские яхты

Фатх Геттин / AFP через Гетти Русская яхта

Власти всего мира мстят России Вторжение в Украину Путем наказания и конфискации активов некоторых из самых влиятельных олигархов страны (многие из которых имеют личные связи с президентом России) Президент России Владимир Путин).

Среди этих активов? Многомиллионная мега-яхта оказалась потерянной — временами в буквальном смысле — по мере того, как борьба продолжалась.

BBC сообщает, что за последние недели властями Великобритании, США и ЕС было конфисковано не менее восьми суперяхт. Третьи плавают или швартуются в местах, которые (на данный момент) безопасны от санкций, таких как Мальдивы.

Один из этих кораблей, известный как клео Он не переезжал со своего места на Мальдивах с тех пор, как были введены санкции. клео Связан с промышленником Олегом Дерипаской (союзником Путина, который попал под санкции как США, так и Великобритании).

Между тем, мегаяхта стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащая миллиардеру Дмитрию Бомбянскому (также находящемуся под санкциями), стала последним судном, захваченным властями на этой неделе. То опекун Сообщить, что это было Власти задержали его в Гибралтаре в понедельник.

Другие корабли, которые будут захвачены в последние недели, включают A Мегаяхта за 578 миллионов долларов Он принадлежит магнату по производству удобрений и угля Андрею Мельниченко и конфискован в Италии. Корабль за 120 миллионов долларов Принадлежит бывшему заместителю главы администрации Путина Игорю Сечину и перешла во Францию.

По словам переводчика, яхта Сечина под названием Amore Velo была конфискована, когда ее экипаж пытался покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота. Сообщение От Министерства экономики и финансов Франции. Первоначально корабль должен был покинуть порт в апреле, так как он проходил ремонт.

«На момент осмотра судно в срочном порядке готовилось к отплытию, не завершив запланированные работы», — пояснили в министерстве.

Роскошная яхта стоимостью 153 миллиона долларов, как говорят, принадлежит компании. Оружейный магнат Сергей Чемезов Он также был конфискован ранее в этом месяце властями Испании.

История продолжается

Другие суда олигархов, попавших под санкции, были замечены в водах за пределами России, но им пришлось нелегко, пытаясь пришвартоваться.

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Одна из яхт принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, владельцу футбольного клуба «Челси» (каждая стоит около 500 млн долларов, сообщает Би-би-сиНа этой неделе она попыталась пришвартоваться в Турции, но потерпела неудачу, когда ее подрезала «небольшая лодка с восемью детьми из украинской юношеской парусной команды и их тренером, размахивающим украинскими флагами», сообщает BBC.

Ранее в этом месяце Абрамович был добавлен в список лиц, подпадающих под санкции Соединенного Королевства и Европейского союза.

И конфискация яхт может последовать, как сказал шеф. Джо Байден Он сам предложил в своем обращении к нации, обращаясь к российской элите, когда сказал, что его администрация «найдет и конфискует ваши яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты».

Возможно, в ожидании неприятностей яхта российского миллиардера Вагита Алекперова, российского нефтяного акционера, тем временем Отключите его датчик слежения Ранее в этом месяце он практически исчез с радаров к тому времени, когда его начали захватывать другие корабли. Хотя он и не наказал себя, Журнал «Уолл Стрит Сообщается, что Алекперов имеет тесные связи с Путиным и может быть среди тех, кто столкнется с будущими санкциями.

Как сообщает инсайдер, это До сих пор не ясно, кто в итоге заплатит за швартовку и обслуживание яхт (счет, который может исчисляться сотнями миллионов долларов за судно), где сами олигархи могут отказаться или быть не в состоянии платить из-за Штрафы за их финансовые операции.

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Россия нападение на украину Он продолжился после того, как 24 февраля их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный территориальный конфликт в Европе за последние десятилетия.

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«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Вторжение по приказу Путина вызвало осуждение во всем мире и Все более жесткие экономические санкции против России.

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