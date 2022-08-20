На фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией официальный представитель Минфина США посещает Индию

На следующей неделе высокопоставленный чиновник Минфина должен совершить свою первую официальную поездку в Индию с начала российского вторжения в Украину.

На фоне напряженности из-за нейтральной позиции Индии в отношении вторжения, начавшегося в конце февраля, Соединенные Штаты хотят, чтобы встречи были посвящены тому, как углубить связи с южноазиатской страной.

Заместитель министра финансов Вали Адемо отправится в Мумбаи и Нью-Дели для встреч с участием канцелярии премьер-министра Нарендры Моди, Министерства финансов, Резервного банка Индии и Министерства нефти и природного газа.

Поскольку Индия готовится возглавить Межправительственный форум G-20 в 2023 году, Министерство финансов сообщает, что Adeemo обсудит ключевые общие приоритеты, такие как повышение энергетической безопасности, решение проблемы глобальной продовольственной безопасности и борьба с незаконными финансовыми потоками.

Индия не избегает России, несмотря на ее членство в региональном альянсе «четверки» с США, Австралией и Японией, и вместо этого поддерживает торговые отношения с Россией, полагаясь на Кремль в экспорте энергоносителей и других товаров.

Страна увеличила свои закупки российской нефти, закупив почти 60 миллионов баррелей в 2022 году по сравнению с 12 миллионами баррелей за весь 2021 год, по данным компании Kpler, специализирующейся на сырьевых товарах.

Однако США и Европа отдаляются от российских энергоресурсов — чиновники Минфина рекламируют ограничение цен на российскую нефть.

В заявлении Министерства финансов говорится, что Адимо встретится с руководителями финансовых услуг и энергетического сектора в Мумбаи и обсудит вопросы укрепления экономических отношений между Соединенными Штатами и Индией.

Он также подчеркнет глубокие экономические связи, связи в области безопасности и культуры между нашими двумя странами и обсудит пути создания «более устойчивых цепочек поставок» в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма, к которому в мае присоединилась Индия в качестве члена-основателя.

Индия является второй по численности населения страной в мире и крупнейшей демократией с населением 1,4 миллиарда человек.

В воскресенье президент Джо Байден выступил с заявлением по случаю 75-летия независимости Индии, призвав Соединенные Штаты и Индию стать незаменимыми партнерами.

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