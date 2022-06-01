Дания является единственным членом блока из 27 стран, который не является частью его общей политики безопасности. Скандинавия с населением около 6 миллионов человек была освобождена от этой политики в ходе голосования 1993 года по Маастрихтскому договору, заложившем основу современного Европейского Союза.

Согласно опросам общественного мнения, голосование печально известных критически настроенных по отношению к ЕС датчан за прекращение отделения знаменует собой еще одно важное знаковое изменение в политике безопасности европейских стран с тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале. Спустя десятилетия Финляндия и Швеция, наконец, в мае подали заявки на вступление в НАТО, каждая из которых сослалась на войну на Украине в качестве мотивирующего фактора.

Через несколько недель после российского вторжения в Украину датский парламент заключил историческое соглашение об увеличении расходов на оборону на 7 миллиардов крон (1 миллиард долларов) в течение следующих двух лет. В том же соглашении содержится призыв к постепенному отказу от российского газа, а также к нынешнему референдуму о присоединении к общей политике безопасности ЕС.

Премьер-министр Дании Мед Фредерикссон заявил, что вторжение России в Украину стало важным фактором, подтолкнувшим правительство к референдуму, и что референдум был важным решением, основанным на ценностях, и способом продемонстрировать поддержку сильного ЕС. Правительство провело несколько недель в кампании за референдум «за».

«Это правильное решение для нашего будущего. Мы сталкиваемся с эпохой большей неопределенности, чем сейчас, и мы должны стоять вместе», — сказал Фредериксон. Дания является одним из основателей НАТО, но участие в политике общественной безопасности и безопасности ЕС позволит Дании участвовать в совместных военных операциях ЕС в Сомали, Мали и Боснии. «НАТО, безусловно, будет нашим самым важным инструментом, но ЕС предоставляет нам еще один инструмент для защиты нашей безопасности на Востоке», — сказал Могенс Йенсен, представитель правящей социал-демократии по вопросам безопасности. Кристиан Софи Кристенсен, старший научный сотрудник Военного центра Копенгагенского университета, считает, что референдум в Брюсселе будет воспринят как символическая победа, а ЕС воспользуется обширным датским опытом военных операций НАТО и других союзников. Исследования. READ Испытательный запуск российской сверхтяжелой ракеты Анкара испорчен из-за сбоя на небе - теперь космическое путешествие «Политическое значение выходит далеко за рамки военного участия», — сказал Кристенсен агентству Рейтер. Большинство в парламенте рекомендует отменить отставку. Референдум в среду станет третьей попыткой датских законодателей отказаться от одного из выходов из евро в 1993 году после голосования по евро в 2000 году и правосудия и жилья в 2015 году, которые потерпели неудачу. Это девятый референдум по делам ЕС с тех пор, как Дания проголосовала за членство в ЕС в 1972 году. Несмотря на серьезные проблемы в игре, референдум вызвал мало споров среди широкой общественности, вызвав опасения по поводу низкой явки. Сторонники ее дела работали над тем, чтобы расшифровка этого заявления была доступна в Интернете. Согласно опросу национальной телекомпании ТВ2, 65% высказались за, 35% против; Другой опрос национальных вещательных компаний DR и Altinget дал 49% голосов за и 31% против. 1 из 5 танов не был решен до голосования, и многие выразили трудности с оценкой последствий. Одной из основных проблем, высказанных политическими оппонентами и общественностью, является развертывание датских солдат, однако любые важные решения, включая участие военных, потребуют одобрения датского парламента. ЕС не планирует создавать транснациональную армию, но решил создать силы быстрого развертывания численностью до 5000 человек. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени. Поздно вечером ожидаются результаты.