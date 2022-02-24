На фоне российского вторжения сын Джона Стоктона среди тех, кто бежал из Украины

Российское вторжение в Украину затронуло европейский спорт, в том числе баскетбол.

Майкл Стоктон, сын члена Зала славы НБА, профессионально играющий в баскетбол в Украине, смог покинуть страну на прошлой неделе и вернуться в свой дом в Спокане, штат Вашингтон, сообщил USA TODAY Sports его агент Майк Мейн.

32-летний Стоктон играл за киевский «Подевельник» в украинской Премьер-лиге и набирал в среднем 10,2 очка, что является самым высоким показателем команды с 6,2 передачами, 3,3 подборами и 1,1 перехватами. Это был его первый сезон с «Будивельником», в котором он занял второе место.

Товарищ Стоктона по команде Арчи Гудвин, занявший 29-е место на драфте НБА 2013 года, несколько дней назад покинул Украину и подписал контракт на игру в Израиле, сообщил USA TODAY Sports его агент Эрик Флейшер.

«Команда продолжала говорить: «Все в порядке, все будет хорошо», — сказал Флейшер. — Пройдя через подобные ситуации в Украине и Израиле в прошлом, когда был конфликт, было время и нарастание, и мне было ясно, что пришло время уходить. Чем больше вы знаете, тем легче вам исследовать, что реально, а что нет. — Пора уходить, — сказал я Арчи. «

Флейшер сказал, что, по его мнению, в Украине осталось мало игроков американского происхождения. По данным Basketball.realgm.com, в украинских ростерах почти 60 человек из Америки.

Promiti, лучшая команда из Каменска, Украина, переместила мужскую и женскую команды в Прагу, Чешская Республика.

Тейлор Джонс, выступавшая за профессиональную женскую сборную Украины, на прошлой неделе покинула страну и прибыла в Финляндию. «Скажем так, я стал спать немного лучше», — сказал Джонс детройтскому телеканалу WXYZ.

Недавно, на прошлой неделе, планировал остаться Трой Барнс из штата Мэн, выступавший за МБК Николаев. Но в воскресенье он поехал с женой в Норвегию. Он рассказал телеканалу WMTW, что друзья выстраиваются в длинные очереди на заправочных станциях и в банкоматах.

«Сейчас паники гораздо больше, чем несколько дней назад, и ситуация просто безумная», — сказал он.

Многие американцы также играют за российские команды.

Влияние российского вторжения на другие баскетбольные игры

На прошлой неделе в Киеве из соображений безопасности был отложен отборочный матч чемпионата мира по баскетболу между Испанией и Украиной, а в четверг также был перенесен матч отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу между Англией и Беларусью. «Решение основано на оценке текущей ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в заявлении профсоюза.

Испанская «Барселона», первая команда Евролиги из 18 команд, также отменила поездку в Россию в четверг, матчи которой запланированы на пятницу в Санкт-Петербурге, а в воскресенье — в Москве. Перенесены и другие матчи с участием российских команд.

Евролига опубликовала заявление, в котором говорится, что матчи будут сыграны, «если не будет поставлена ​​под угрозу честность всех участвующих команд и / или не будут приняты решения правительства, препятствующие проведению любых матчей при нормальных обстоятельствах».

Эстонская команда «Калев/Крамо», выступающая в Единой лиге ВТБ, в которой доминирует Россия, выступила с заявлением, в котором говорится: «Из-за российской агрессии, которая привела к войне на Украине, БК «Калев/Крамо» прекратит свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы пока не вижу возможности продолжения действий, предпринятых Россией. Наша команда против всех видов насилия и военных действий». Заявление завершилось хэштегом #Standwithukraine.