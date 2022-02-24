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На фоне российского вторжения сын Джона Стоктона среди тех, кто бежал из Украины

24 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Российское вторжение в Украину затронуло европейский спорт, в том числе баскетбол.

Майкл Стоктон, сын члена Зала славы НБА, профессионально играющий в баскетбол в Украине, смог покинуть страну на прошлой неделе и вернуться в свой дом в Спокане, штат Вашингтон, сообщил USA TODAY Sports его агент Майк Мейн.

32-летний Стоктон играл за киевский «Подевельник» в украинской Премьер-лиге и набирал в среднем 10,2 очка, что является самым высоким показателем команды с 6,2 передачами, 3,3 подборами и 1,1 перехватами. Это был его первый сезон с «Будивельником», в котором он занял второе место.

Товарищ Стоктона по команде Арчи Гудвин, занявший 29-е место на драфте НБА 2013 года, несколько дней назад покинул Украину и подписал контракт на игру в Израиле, сообщил USA TODAY Sports его агент Эрик Флейшер.

«Команда продолжала говорить: «Все в порядке, все будет хорошо», — сказал Флейшер. — Пройдя через подобные ситуации в Украине и Израиле в прошлом, когда был конфликт, было время и нарастание, и мне было ясно, что пришло время уходить. Чем больше вы знаете, тем легче вам исследовать, что реально, а что нет. — Пора уходить, — сказал я Арчи. «

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