На фотографиях видно, как украинские школьники узнают о взрывчатых веществах в преддверии потенциального российского вторжения

В четверг появились изображения полицейских, демонстрирующих взрывчатку украинским школьникам, поскольку сохраняются опасения по поводу возможного российского военного вторжения.

По сообщению Associated Press, фотографии были сделаны в столице страны Киеве во время организованного полицией урока гражданской безопасности.

По всей Украине сотни людей присоединились к кампании в социальных сетях под хэштегом #UkrainiansWillResist, чтобы выступить против России.

В число участников входят знаменитости, журналисты, активисты и политики, и кампания становится все более популярной с каждым днем, сообщает AP.

«Никто не может заставить украинцев принять ультиматум Путина. Никакого «мира» на условиях России не будет», — якобы написал на своей странице в Facebook инициатор кампании Андрей Левус.

Напряженность резко возросла в последние недели, когда США и их союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что сосредоточение более 125 000 российских войск вблизи Украины сигнализирует о том, что Москва планирует вторгнуться в своего бывшего советского соседа. Тем временем Россия отрицает, что планирует это сделать, и выдвинула ряд требований, которые, как она утверждает, повысят безопасность в Европе.

Полицейский показывает школьникам взрывчатку на фоне растущей напряженности на российско-украинской границе. АП / Ефрем Лукацкий

Растут опасения по поводу возможного российского военного вторжения. АП / Ефрем Лукацкий

Школьникам показывают взрывчатку во время организованного полицией урока гражданской безопасности. АП / Ефрем Лукацкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил в четверг, что Россия может оставаться на «дипломатическом пути» в течение следующих двух недель после переговоров в Париже с официальными лицами из Москвы, Украины, Франции и Германии.

«Ничего не изменилось, это плохие новости», — цитирует Кулеба агентство Reuters, добавляя, что «к сожалению, самое большое требование России заключается в том, чтобы Украина напрямую вела переговоры с российскими марионетками в Донецке и Луганске, а не вела переговоры с Россией». . ”

«Этого не будет, это дело принципа», — продолжил он.

Но «хорошей новостью является то, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что Россия в течение следующих двух недель, вероятно, останется на дипломатическом пути», — сказал Кулеба.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.