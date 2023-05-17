Маленькое существо золотистого цвета крадется по траве, бродя по ферме на Тайване. На фотографиях запечатлено редкое наблюдение милого, но опасного животного.

Небольшое похожее на ласку существо, идентифицированное как желтогорлая рыба из Формозы, было Видно на ферме УлинСогласно сообщению Центрального информационного агентства (Тайвань), переведенному Тайваньским информационным агентством.

Вулинг Фарм Ко., ООО Фото встречи Фотографии, опубликованные в Instagram 2 мая, показывают черно-коричневую голову и шею животного с золотым оттенком, который становится коричневым на конце тела.

Заместитель директора фермы Улин Ху Фа-тао описал желтогорлого формозского бобра как Редкое и ценное животноеПо данным Центрального информационного агентства.

Хотя эти существа выглядят очаровательно, куницы тоже. На самом деле грозный хищник По данным тайваньского новостного агентства Liberty Times, известно, что они охотятся группами и убивают добычу, во много раз превышающую ее размер.

Ху Цзиньтао рассказал Liberty Times, что формозский фарфор с желтым горлом — вымирающий вид, обитающий только в горах Тайваня. Он сказал, что увидеть животное на ферме Улин — это успех усилий по сохранению.

На фотографиях, опубликованных Wuling Farm, видно, что пара цыплят смотрит на зеленую траву.

Центральное информационное агентство сообщило, что Ху предупредил общественность не приближаться и не пытаться взаимодействовать с желтогорлым ядом, несмотря на его милый и животный вид.

Ферма Улин расположена в 90 милях к юго-западу от Тайбэя.

Google Translate и Baidu Translate использовались для перевода поста Wuling Farm в Instagram. Google Translate использовался для перевода статей с Центральное информационное агентство и Liberty Times.

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