На фотографиях изображен гигантский корабль, парящий над водами у английского побережья.

Один человек сказал, что он был «ошеломлен», когда он посмотрел на море из деревни в Корнуолле, на юго-западе Англии, и увидел гигантский корабль, который, по-видимому, завис над водой. Его глаза не обманывали его, но это редкое атмосферное явление, которое часто вызывает оптическую иллюзию в ледяной Арктике.

Судно, кажется, парит над морем у побережья Корнуолла, Англия, на фотографии, сделанной Дэвидом Моррисом, демонстрирующей оптическую иллюзию, известную как «супер-мираж», вызванную теплым воздухом, который находится над холодным воздухом, изгибающим волны. свет, достигающий глаз зрителя. Дэвид Моррис / Апекс



Дэвид Брин, метеоролог BBC объяснил То, что Дэвид Моррис запечатлел своей камерой, было не в полете, а скорее «высшим миражом», вызванным условиями, более обычными в Арктике, чем у южного побережья Англии.

Судно парит над морем у побережья Корнуолла, Англия. Дэвид Моррис / Апекс



«Превосходный мираж вызван погодным условием, известным как температурная инверсия, когда холодный воздух падает рядом с морем, а над ним – более теплый», – сказал Брин. «Поскольку холодный воздух более плотный, чем теплый, он направляет свет в глаза человека, стоящего на земле или на берегу, и изменяет форму удаленного объекта».

бывший Смотрите “корабли-призраки” Мировая иллюзия может быть прекрасной, но резкие фотографии, сделанные Моррисом, кажутся одними из самых ярких примеров превосходящего миража на сегодняшний день.

Брин сказал, что хотя в этом случае из-за явления казалось, что корабль парит над водой, «иногда объект ниже горизонта может стать видимым», бросая вещи, которые были бы почти невидимы для кого-то, например, гигантское зеркало.