37-я бригада морской пехоты М-АТВ. Фотографии 37-й бригады морской пехоты

Вот уже три дня украинская армия и морская пехота медленно продвигаются на юге Украины. И они делают без Поддержите крупнейшие бригады Украины.

Явное отсутствие танковых и механизированных бригад с танками Leopard 2 убедительно свидетельствует о том, что атаки являются разведывательными. Украинцы, похоже, проверяли российскую оборону в Запорожской и Донецкой областях, выискивая слабые места, которыми могли бы воспользоваться ближайшие тяжелые бригады.

Преимущество разведывательных атак для украинских лидеров заключается в том, что они могут сохранить свои основные силы и подождать, чтобы развернуть их там и тогда, когда есть наибольшая вероятность проникновения вглубь контролируемой Россией южной Украины.

Недостатком атакующих батальонов является отсутствие у них мощной огневой мощи. К счастью для Украины, ее армия учить армия. В районе Новодонцка, у границ Запорожья и Донецка, 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины меняет тактику, чтобы компенсировать нехватку танков.

Александр Ходаковский, Командуя пророссийским батальоном «Восток», он наблюдал за эволюцией тактики морской пехоты. Вместо бронированного стада, превосходящего численностью защитников Новодонецка, [the enemy] Легкая бронетехника врывается как можно ближе к деревне и уничтожает пехоту, готовую к атаке. [then] «Щит» возвращается с новой партией», — Ходаковский. написал в телеграмм.

То, что описал Ходаковский, это классическая мотострелковая тактика, как подробно В Полевом уставе армии США 7-7. В полевом справочнике указано: «Если противник находится на хорошо подготовленных оборонительных позициях или местность затрудняет движение транспортных средств по объекту, атака отменяется».

FM 7-7

Это связано с тем, что легкие бронетранспортеры механизированных войск уязвимы для артиллерийского, танкового огня и противотанковых ракет. Спешенная пехота, напротив, может рассредоточиться и цепляться от укрытия к укрытию, что делает их менее уязвимыми для сильного огня противника, чем БТРы.

Высадив пехоту, БТРы должны отступить на более безопасные позиции и открыть огонь из своих пулеметов, прикрывая пехоту по мере того, как пехота катится вперед. FM 7-7 объясняет, что любые пехотинцы, которые рассеяны, ранены или отброшены, должны воссоединиться с БТР и «перегруппироваться». «Главное соображение заключается в том, как и где эти два компонента будут связаны».

По словам Ходаковского, похоже, в 37-й бригаде морской пехоты это поняли. Наша артиллерия бьет по пехоте противника, снаряды [them], и наблюдается следующая картина. Кто-то штурмует окраины домов. Кто-то еще лежит в поле. И кто-то начинает бежать.

Именно эти гонщики ассоциируются с морскими транспортными средствами. Щит тут же прыгнул в бегство [infantry]и загружен — и [transports them] Снова в бой». Думайте о БТР как о боевых такси, неуклонно доставляющих пехоту к краю поля боя.

Такую тактику диктовала относительно легкая структура 37-й бригады морской пехоты. Около 2000 морских пехотинцев бригады передвигаются на 17-тонных бронированных грузовиках M-ATV из США и 15-тонных разведывательных машинах AMX-10RC из Франции. Если в бригаде есть танки, то их немного.

что бригаде, по-видимому, удалось вызвать отступление в русских позициях без Много танковой поддержки говорит о его профессионализме, агрессивности и приспособляемости. Как только прибудет тяжелое подкрепление, тактика морских пехотинцев может измениться и стать более прямой.

Это может случиться в ближайшее время. Сообщается, что поблизости находится 3-я танковая бригада украинской армии, по-видимому, ожидающая, пока морская пехота и другие легкие силы определят лучшее время и место для вступления танковой бригады в бой.