На этой карте показано самое последнее состояние контроля в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем субботнем обращении назвал поставки Военных тактических ракетных комплексов большой дальности или ATACMS «жизненно важными».

«Мы сделаем все возможное, чтобы партнеры открыли эту жизненно важную поставку, в частности, ATACMS и другое подобное вооружение», — сказал Зеленский. «Потому что надо защищать жизнь, защищать такие города, как Константиновка или, скажем, Харьков».

Ракеты класса «земля-земля» Он может пролететь около 200 мильчто примерно в четыре раза превышает расстояние ракет, используемых мобильными системами HIMARS. США начали отправлять в Украину четыре месяца назад.

Зеленский заявил, что в результате обстрела города Константиновка в Донецкой области ранее в субботу трое погибли и 14 получили ранения. Он назвал взрывы «повседневным явлением» на украинской земле и сказал: «Не может быть никаких табу в поставках оружия для защиты от российского терроризма».

США отказались отправить ATACMS на Украину, опасаясь, что она может быть использована для атаки целей на территории России.

Новые штрафы: Зеленский также заявил, что ввел новые санкции в отношении «185 юридических и физических лиц, используемых Россией для перевозки личного состава и военной техники железнодорожным транспортом».

Их активы в Украине запрещены, и их существующая собственность будет использоваться для нашей защиты. «Мы будем работать над тем, чтобы аналогичные запреты выполнялись и другими странами», — сказал Зеленский.

Давление на Олимпийский комитет: Президент Украины написал письмо главам международных спортивных федераций с призывом пересмотреть решение Международного олимпийского комитета разрешить возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

Как только «российские спортсмены появятся на международных соревнованиях», заявил Зеленский, «это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать российскую агрессию и использовать символы террора».

Он назвал решение МОК «беспринципной гибкостью».