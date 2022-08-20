На этой неделе в космосе: Артемида возвращает свою арку

На этой неделе в авиационном секторе было тихо. очень спокойствие.

Миссия НАСА «Артемида-1» стартует чуть более чем через неделю, и кажется, что все агентство затаило дыхание. Несколько других запусков за последние две недели были стерты или отложены. Разработка системы космического запуска заняла так много времени и стоила так дорого, что ожидание смутно болезненно. Но если миссия будет успешной, начнется серия миссий, которые создадут долгосрочное присутствие человека на Луне.

После долгих лет испытаний НАСА наконец вывело SLS на стартовую площадку на этой неделе — за два дня до испытаний и с опозданием на шесть лет. Команда Artemis нацелилась на двухчасовое окно запуска, с 8:33 до 10:33 по восточному поясному времени в понедельник, 29 августа. Однако, если этот запуск не увенчается успехом, у команды также есть резервные окна запуска на 2 и 5 сентября.

Знакомьтесь, Омотинаси: самый маленький лунный посадочный модуль

Эта миссия Artemis не приземлится на Луну, но одной из ее полезных нагрузок будет: лунный посадочный модуль OMOTENASHI.

OMOTENASHI — это CubeSat, созданный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и Токийским университетом. Название зонда отсылает к «выдающимся методам исследования Луны, продемонстрированным полутвердым импактором NAno». Помимо того, что это аббревиатура от обозначения оружия, которое, как я думал, будет публиковать только НАСА, оно описывает миссию CubeSat. OMOTENASHI совершит управляемую посадку на Луну, проверив ряд систем от наведения до телеметрии и связи. Непосредственно перед приземлением посадочный модуль разворачивает подушки безопасности, чтобы смягчить удар, отсюда и название «полужесткий». Но он также установит рекорд по своим размерам: OMOTENASHI представляет собой кубсат размером шесть (6U). Его размер и вес — всего 30 фунтов или около того — делают его самым маленьким лунным посадочным модулем на сегодняшний день.

Прогулка астронавта прервалась из-за проблем с питанием скафандра

Российские наземные диспетчеры прервали выход в открытый космос в среду после того, как обнаружили колебания в силе скафандра, который носил командир Олег Артемьев. В то время Артемьев и его коллега-астронавт Денис Матвеев находились за пределами станции, чтобы создать ERA, новую роботизированную руку Европейского космического агентства. Оба вернулись в безопасности.

С новой рукой персонал станции сможет получить доступ к российской орбитальной секции изнутри станции. Тем не менее, сеттинг не был слэм-данком.

Артемьев отправил наземным диспетчерам России в полдень по восточному стандартному времени (16:00 по Гринвичу) в среду, сказав: «У меня есть сообщение, напряжение низкое».

Российский летный директор Владимир Соловьев немедленно попросил Артемьева поработать над безопасностью шлюза.

— Олег, это Соловьев, — сказал он. «Бросай все и немедленно начинай возвращаться. Олег, возвращайся и вызывай электростанцию».

После того как оба космонавта благополучно устроились в люке, диспетчеры поинтересовались у Артемьева, как он себя чувствует. «Я энергичен, хорошо выспался», — ответил Артемьев. «Хорошо отдохнул».

Обратная полярность! Солнечная буря «темная плазма» продлится до субботы

На этой неделе космическая погода была необычайно неспокойной. В воскресенье, 14 августа, Солнце выбросило корональный выброс массы (CME), направленный к югу от Земли. Затем в понедельник разрушилась гигантская солнечная струна, вызвав еще один CME. Но солнечная нить обогнала нить солнечных пятен. Подавляющее большинство КВМ не причиняют беспокойства человеку. Однако это вызвало умеренно сильную геомагнитную бурю G2 со вчерашнего дня до прошлой ночи.

Солнечные вспышки увеличиваются по частоте и энергии в рамках 11-летнего цикла Солнца. Как правило, в этот период солнечного цикла солнечные пятна имеют одинаковую полярность. Это означает, что положительные заряды собираются в одном месте — в данном случае справа, если смотреть на солнце, — а отрицательные заряды собираются слева. Но полярность этого пятна обратная. Солнечные пятна с обратной полярностью, как правило, имеют более «нерегулярные» магнитные поля, что делает их более склонными к извержениям. И это именно то, что это сделало.

Обратная полярность также может быть причиной «темной плазмы». Подобно железу в пласте, плазма светится намного ярче. Несмотря на — или, возможно, из-за — сильного взрыва, эта плазма оказалась при более низкой температуре, чем обычно.

чудесные цвета

Геомагнитные бури часто вызывают красивое световое шоу в виде полярного сияния или полярного сияния. По мере того, как штормы становятся сильнее, северное сияние становится видимым с точек все дальше и дальше на юг. Для американцев места на севере часто лучше всего подходят для наблюдения за северным сиянием. Но есть гораздо более удивительное место, где можно увидеть северное сияние, хотя мало кто из нас поедет туда. Астронавт НАСА Боб Хейнс запечатлел полярное сияние камерой с Международной космической станции.

«Абсолютно потрясающее северное сияние сегодня!!!» Хайнц чирикать, а также несколько других изображений северного сияния, которые мелькают вдоль кривой Земли. «Благодарен за недавнюю солнечную активность, которая привела к этим замечательным достопримечательностям».

Уголок небесного дозора

Геомагнитные бури на этой неделе вызвали полярные сияния далеко на юге, вплоть до Орегона и Иллинойса прошлой ночью, и они до сих пор еще не закончились. Центр прогнозирования космической погоды сообщил, что за ней последовала еще одна крупная вспышка, и ее турбулентность достигнет пика около полуночи сегодня (в пятницу). Итак, если вы находитесь достаточно далеко на севере, возможно, стоит выглянуть на улицу в полночь по восточному поясному времени.

Итерация производительности: насколько эти две вспышки AR3078 M похожи на вчерашние большие вспышки (см. предыдущий твит). Эти вспышки называются гомогенными вспышками. Одно и то же магнитное образование взрывается точно так же — одно за другим. Это может повториться в ближайшие день или два. pic.twitter.com/czM4k3se2Y — Кит Стронг (@drkstrong) 18 августа 2022 г.

Всегда легче увидеть сумерки и другие явления ночного неба, под самым чистым и красивым небом. Но даже под ярким городским небом зрители могут поймать случайный огненный шар из восхитительного метеорного потока Плеяды. К счастью для нас, Плеядам требуются недели, чтобы достичь своего годового пика. Когда Луна приближается к своей новой фазе, она не будет размывать небо так же сильно, как во время суперлуния на прошлой неделе.

Вот и все на этой неделе в космосе, любители спорта. Увидимся в семь.

Прочитай сейчас: