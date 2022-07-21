На этой неделе в Bungie — 21.07.2022 > Новости

На этой неделе в Bungie мы говорим о добыче Солнцестояния, изменениях репутации Оружейника и, наконец, мы хотели бы пригласить вас сохранить особую дату. Прежде чем мы перейдем к последней версии TWAB, мы хотим поделиться небольшим заявлением после недавних событий, особенно в отношении случаев преследования в нашем сообществе. Наша цель — способствовать здоровому, инклюзивному и доброму обществу. Несмотря на то, что ведется много разговоров о домогательствах в сети, мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить людям, как мы делали это в прошлом, не пытаться беспокоить, нападать или преследовать кого-либо, с кем Bungie участвует в судебном процессе. Лучший способ поддержать это сообщество — быть положительным примером той доброты и вовлеченности, которые лежат в основе того, что значит быть Хранителем. Для TWAB на этой неделе мы делимся некоторыми подробностями о точной августовской дате, на которую вы хотите обратить внимание. Мы также познакомимся с отличными бонусами Зимнего солнцестояния, которые игроки могут заработать в реальном мире, снова разблокируем возможность голосования за Осириса и посмотрим, что случилось с нашим хорошим другом Банши-44. Но сначала давайте начнем со специального мероприятия, которое мы проводим в следующем месяце, потому что мы, честно говоря, слишком легкомысленны, чтобы больше откладывать. С учетом сказанного, давайте приступим к делу, не так ли?

Мы рады объявить дату предстоящей премьеры Destiny 2! Мы хотели бы пригласить вас отпраздновать 23 августа 2022 года под вашими календарями. Никаких спойлеров, но мы рады показать вам, что будет дальше. Кто знает, может, в этой пресловутой обложке нас ждут сюрпризы.

Пожалуйста, наслаждайтесь небольшим тизером ниже, потому что вы знаете, что мы очень рады просто оставить вещи на Save the Date. Посмотрите видео No Escape ниже, в котором рассказывается об истории Света и Тьмы, чтобы подготовиться к надвигающемуся шоу.

Мы также хотим воспользоваться этим моментом, чтобы задать некоторые ожидания перед самим шоу. Поскольку на следующий месяц у нас запланировано несколько интересных событий, TWAB не будет сообщать никаких важных новостей до этой даты. Мы будем держать вас в курсе самой живой игры, но мы не будем делиться какими-либо новаторскими открытиями, пока все (не вы, смотрите) не увидят Showcase в следующем месяце. И если вы пропустили бывший ТВАБ Мы все еще ищем видео профиля Guardian, чтобы разместить их в указанной галерее! Не стесняйтесь, продолжайте использовать хэштег #GuardianProfiles в социальных сетях, чтобы делиться своими любимыми воспоминаниями, любыми значимыми моментами с друзьями, которых вы встретили на пути, и всем, чем вы хотите поделиться с нами о том, что делает вас опекуном. Укажите на нас в эти моменты, мы будем рады их видеть!

Мы внесли изменения в различных продавцов в Destiny 2, и с приближением нового сезона команда считает, что 18-й сезон — идеальное время, чтобы внести некоторые изменения в «Старую Банши». Чтобы поговорить о том, каких преобразований игроки могут ожидать, глядя на рейтинг пути репутации этого оружейника, мы Экономическое преимущество, Джошуа Колински Вот некоторые из этих изменений от имени команды.

Джошуа Колински: за последние два сезона мы оценили данные, а также ваши отзывы о росте репутации вашего оружейника. И, как и в случае с памятью Banshee-44, это не совсем то, что нам хотелось бы. Чтобы решить эту проблему, мы внесем некоторые изменения в 18-м сезоне. Вот краткий обзор того, что могут ожидать игроки: Во-первых, начиная с 18-го сезона, выполнение ежедневных наград оружейника теперь будет давать 50 репутации оружейника (было 25), что в сумме дает 200 репутации оружейника каждый день. По этой причине вы должны убедиться и перестать здороваться со «старым Экзо», когда болтаетесь в башне. Во-вторых, что более важно для игроков, репутация оружейника, заработанная за разборку легендарного или экзотического оружия и доспехов, будет увеличена до 5 единиц (было 3). Это существенно повысит скорость получения репутации оружейника. В целом, мы хотим, чтобы заинтересованные игроки могли сбросить репутацию Банши-44 хотя бы раз в сезон. И хотя эти изменения, которые произойдут в 18-м сезоне, позволят игрокам более эффективно взаимодействовать с Exo, мы продолжим отслеживать и оценивать прогресс в ближайшие сезоны. Надеемся, что эти изменения сделают систему репутации оружейника еще более полезной в 18-м сезоне. Итак, вперед и получить эту добычу! Как всегда говорит Банши-44: «Каждая мелочь помогает. Поверь мне».

Солнцестояние живо, и теперь мы все вместе можем прикоснуться к траве на зодиаке. Почувствуй это? Это некое качество фотосинтеза. Вы знаете, что такое качество? Новая футболка и майка Bungie Rewards 2022 уже доступны в магазине Bungie. Что ж, булавка для печати Хранителя огня тоже довольно аккуратная, и она не будет лгать. Если вы похожи на меня и не умеете контролировать себя, когда дело доходит до крутых новых трофеев, заработать последние предметы довольно просто. (Без светящихся частей, но мы можем сделать их радиоактивными, если вы действительно этого хотите. Может быть. Вернитесь прямо сейчас, уточните в юридическом отделе…). Что касается носимого снаряжения, Стражам нужно будет убедиться, что они завершили серию охоты на рампе «Солнцестояния» до 9 августа в 10:00 по тихоокеанскому времени. Чтобы получить значок, Хранителям необходимо заполнить Печать солнцестояния 2022 года и получить соответствующий титул в тот же день. И нет, ты не сходишь с ума, Солнцестояние впервые получает марку, которую ты зарабатываешь, так что дерзай. Ведь великая Рианна однажды сказала: «Сияй, как бриллиант». Просто притворяясь, что «алмаз» означает сладкий щит, сладкое сияние. Это практически то же самое. READ LastPass сообщает, что пароли не были взломаны после взлома

Солнце — смертельный неудачник…

Зимнее солнцестояние в прямом эфире, наша служба поддержки игроков полна кофеина; Мы готовы качаться! Отчет службы поддержки игроков на этой неделе содержит дополнительную информацию о мероприятиях Bonfire Bash и информацию о статусе пропавших без вести логотипов Bungie Foundation. Поскольку мероприятие только начинается, выявляются и устраняются более известные проблемы. На данный момент, вот что команда приготовила для ближайшего будущего. Это их отчет.

Серебряный пепел Макс

Игроки, выполнившие действие Bonfire Bash с коллекцией Серебряного пепла, могут продолжать превращать свой Серебряный пепел, не получая больше Серебряного пепла.

Игроки должны убедиться, что у них есть место, чтобы заработать больше серебряного пепла, прежде чем завершить задание.

Исправление 4.1.5.1

В следующий вторник, 25 июля, выйдет обновление 4.1.5.1 для Destiny 2. Просмотр страницы Destiny Server и статуса обновления сюда Время технического обслуживания, а также график ниже:

9:00 (16:00 UTC): Начало технического обслуживания Destiny 2.

9:45 (16:45 UTC): Destiny 2 больше не работает.

10:00 (17:00 UTC): обновление 4.1.5.1 для Destiny 2 начнет развертываться на всех платформах и во всех регионах.

11:00 (18:00 UTC): техническое обслуживание Destiny 2 завершено. известные проблемы

Поскольку мы продолжаем исследовать несколько известных проблем, вот список самых последних проблем, о которых нам сообщили на нашем форуме #Help:

Некоторые игроки, сделавшие пожертвования на благотворительный фестиваль Bungie Foundation Giving Festival, могут включать пустые эмблемы в свои наборы.

Слоты модификаций брони Kindling и Ember в броне Candescent неправильно используют значок стиля боевой брони на экране меню брони.

Коллекция Solstice Seashore не открывается игроку после распаковки. В настоящее время мы работаем над исправлением для затронутых игроков.

В последнем обновлении были внесены непреднамеренные изменения в выходные данные о повреждении The Last Word, которые будут возвращены к предполагаемым уровням в следующем исправлении.

Некоторые действия не дают серебряного листа, в том числе Eternal Daring, Siver, Sorrow Altars, Patrols и Blind Well.

Экзотический воробей Hyperborean Pinion, полученный в результате победы Solstice «Fuel for the Fire III», не появляется в комбо.

Щит солнцестояния нельзя превратить в украшение щита.

Героев иногда не оглушает бомба Molten Overload.

Кнопка «Получить» для персонажей «Охотник» не отображается на странице наград сезонного абонемента. Игроки по-прежнему могут получить предметы, проведя пальцем вниз по пути к наградам сезонного абонемента и нажав кнопку «Получить» в списке отдельных невостребованных наград.

Некоторые завершенные победы необратимы для некоторых игроков. READ Neo: The World Ends With You На победу может уйти более 100 часов, в зависимости от вашего стиля игры.

Для поклонников игрового кино у нас есть два совершенно разных опыта. Отступите от ностальгии, чтобы поиграть с друзьями в несколько хороших совместных игр на диване, где четыре охранника занимают одно подземелье для двоих. Это видео полезно, потому что друзья путешествовали по разным странам, чтобы это произошло, и если это не просто приятно, то я не знаю, что. Что касается нашего второго выбора, и давайте будем честными, это я, о котором мы говорим, поэтому, чтобы никого не удивить, вы можете пойти по маршруту мема и насладиться тем, как Каиатль танцует во время финальной миссии «Катарсис» сезона «Призраки». Потому что естественно. Получил попкорн? Хороший. Наслаждаться!

фильм недели: С нашей объединенной силой

фильм недели: Коротко о вентиляции

Бруно: Я люблю Эрис. Я люблю дрифтера. Я люблю Moondust и Rat, и я надеюсь, что они тоже разделяют некоторые чувства привязанности. Они терпят друг друга и хорошо работают вместе, по крайней мере. В любом случае, я никогда не думал, что такая короткая и, казалось бы, бессмысленная фраза будет среди моих любимых цитат из Destiny 2, но вот начнем. искусство недели: «Береги себя, мышь.»

Эван: Кто сказал, что Кабал не может быть милым?

искусство недели: Ом Ном ном

Выбираете бонус AOTW? В это время года? В это время суток? Полностью локализован в TWAB? тогда ладно! Бонусный арт недели: в кованом огне