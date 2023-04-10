На этой неделе Украина сосредоточится на экономической помощи: оперативные обновления из Украины и России

ЗАРЫЧЕНЬ, Украина – подполковник Олег Домбровский несколько раз вставил ключ в замок зажигания своей оранжевой «Лады», прежде чем, наконец, схватился за двигатель.

Неприметный автомобиль — советский реликт из тех, что популярны в опустошенном Донбассе — набирает километры, пока полковник Домбровский и его команда военных психологов путешествуют по линии фронта на востоке Украины, обучая солдат справляться с травмами после года войны. .

«Иногда солдаты даже не могут определить, в чем проблема, и этот тренинг помогает им разобраться — на что обращать внимание, как контролировать свой разум и мысли», — сказал Родион Хригорян, военный психолог. «Понимание проблемы — первый важный шаг».

Полковник Домбровский и его команда ведут на восток через открытые поля к заброшенному дому всего в трех милях от линии фронта. Полдюжины украинцев На одно занятие в Донецк прибыли бойцы 125-й фронтовой бригады. Как и сотни тысяч солдат по всей стране, они вели ожесточенные бои с русскими войсками в окопах, лесах и городах. Они видели, как умирают их друзья.

«Мужчины пришли с места и сказали мне, что их разбомбили и прижали, что им нужна поддержка. Сами они не справятся», — сказал заместитель командира батальона Игорь Банюк.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше помощи потребуется людям», — добавил он.

Полковник Домбровский возглавляет группу из нескольких десятков психологов и тренеров в Центре психолого-морального обеспечения Войск территориальной обороны Украины. Каждая команда тренеров проводит от 60 до 90 тренировок в месяц, включая групповую терапию или занятия один на один.

Инструкторы обучают различным дыхательным техникам для снятия стресса, физическим тактикам, чтобы солдаты не паниковали во время нападения, и умственным упражнениям, помогающим им успокоиться. Иногда сеансы просто предоставляют солдатам возможность высказаться.

сказал Александр, учитель.

Константин находится на передовой с ноября. В конце занятия он обратился к тренерам за советом, как предотвратить «зависание» и невозможность двигаться на поле боя. Он сказал, что хотел бы изучить эти техники до того, как отправился на войну.

Он сказал: «Мне снятся кошмары, и иногда мне не хочется спать». «Когда твоя позиция простреливается, ты понимаешь, что это лотерея. Ударит она тебя или нет? Каждый день что-то может случиться, и ты должен с этим смириться».

Хотя психологи уже обучили тысячи солдат, лечение травм на уровне всей армии — во время активного конфликта — является огромной проблемой.

Владимир, еще один военнослужащий, присутствовавший на слушаниях, сказал, что во время боя у него случился сердечный приступ. Он сказал, что сомневается, что одна тренировка поможет ему полностью преодолеть пережитую травму.

«Представьте, две недели вокруг вас были непрерывные обстрелы и взрывы, — сказал Владимир. «Ты можешь спрятаться, а потом поднимешь голову и в нескольких футах от тебя будет кратер со всем телом глубоким. Если ты этого не испытал, ты не сможешь этого понять».