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На этой неделе Boeing Starliner совершит решающий испытательный полет OFT-2 на космическую станцию.

15 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Запуск капсулы Starliner компании Boeing запланирован в рамках беспилотной миссии Orbital Flight Test 2 (OFT-2) на Международную космическую станцию ​​(МКС).

После проверки готовности к полету 11 мая НАСА и Boeing нацелились на немедленный запуск 19 мая в 18:54 по восточному поясному времени (22:54 по Гринвичу). звездный лайнер На ракете Atlas V от United Launch Alliance. Это будет вторая попытка Starliner встретиться с Международной космической станцией и состыковаться с ней, а также решающий шаг в сертификации НАСА космического корабля Boeing для пассажиров.

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