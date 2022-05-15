На этой неделе Boeing Starliner совершит решающий испытательный полет OFT-2 на космическую станцию.

Запуск капсулы Starliner компании Boeing запланирован в рамках беспилотной миссии Orbital Flight Test 2 (OFT-2) на Международную космическую станцию ​​(МКС).

После проверки готовности к полету 11 мая НАСА и Boeing нацелились на немедленный запуск 19 мая в 18:54 по восточному поясному времени (22:54 по Гринвичу). звездный лайнер На ракете Atlas V от United Launch Alliance. Это будет вторая попытка Starliner встретиться с Международной космической станцией и состыковаться с ней, а также решающий шаг в сертификации НАСА космического корабля Boeing для пассажиров.

Первая миссия Starliner OFT в декабре 2019 года на самом деле не оправдала ожиданий, не сумев выйти на орбиту, необходимую для достижения Международная космическая станция Из-за программных сбоев. Boeing Starliner был подготовлен к выполнению своих миссий в начале августа 2021 года, но первоначальные проверки за несколько часов до взлета выявили проблемы с более чем половиной клапанов окислителя в двигательной установке Starliner, и запуск был отменен. Капсула была снята с Atlas V и возвращена в Boeing для ремонта.

Картинки: Миссия Boeing Starliner OFT-2 в фотографиях

Теперь, с Проблемы с клапаном наконец-то решены Starliner снова готов к полетам.

НАСА рассчитывает на успех OFT-2, чтобы начать отправку астронавтов на космическую станцию ​​в большем количестве. Почти десятилетие НАСА полагалось на русский язык космический корабль Союз Чтобы доставить экипажи в орбитальную лабораторию и обратно, недавно помогла команда SpaceX Crew Dragon, которая в прошлом месяце запустила свою четвертую пилотируемую оперативную миссию на Международную космическую станцию.

В 2014 году НАСА, известное частым повторением предупреждений, подписало контракты с обеими СпейсИкс и Boeing для проектирования и разработки транспортных средств для запуска астронавтов на космическую станцию. Окончательная сертификация Starliner позволит достичь целей НАСА в отношении его программы коммерческого экипажа и позволит космическому агентству снизить свою зависимость от какого-либо одного поставщика пилотируемых космических полетов.

НАСА сообщает, что Starliner проведет от пяти до десяти дней в стыковке с Международной космической станцией на OFT-2, прежде чем вернуться на Землю для посадки в западной части Соединенных Штатов. В случае успеха NASA и Boeing надеются запустить капсулу с первым экипажем до конца 2022 года.

Планируется, что OFT-2 пристыкуется к обращенному вперед порту модуля «Гармония» Международной космической станции примерно через день после запуска и доставит более 400 фунтов (180 кг) еды и других продуктов для существующих экипажей станции. В случае каких-либо технических или погодных проблем во время обратного отсчета до четверга НАСА указало, что резервное окно запуска доступно 20 мая в 18:32 по восточному поясному времени (22:32 по Гринвичу).