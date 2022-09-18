На юге Тайваня произошло сильное землетрясение, обрушились здания

Вагоны поезда сошли с рельсов, два человека застряли в здании.

Предупреждения о цунами отменены, заводы по производству микросхем не затронуты.

Землетрясение произошло вслед за субботним землетрясением магнитудой 6,4.

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье в малонаселенном районе на юго-востоке Тайваня, выбив вагоны поездов и обрушив магазин, сообщило метеорологическое управление острова.

Метеорологическая служба сообщила, что эпицентр землетрясения находился в округе Тайдун, после чего в субботу вечером в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4. О пострадавших не сообщается. Читать далее

Геологическая служба США измерила магнитуду землетрясения 7,2 балла на глубине 10 километров (6,2 мили).

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Правительство уезда Хуалянь, расположенного рядом с Тайдуном, заявило, что два человека оказались заблокированы в здании, в котором находится магазин в Юйли, в то время как в настоящее время ведутся спасательные работы для трех человек, упавших с поврежденного моста.

Управление железных дорог Тайваня сообщило, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после того, как часть навеса платформы обрушилась, и около 20 пассажиров были эвакуированы и не пострадали.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане США выпустил предупреждение для Тайваня после землетрясения, но позже отменил предупреждение. Японское метеорологическое агентство также сняло раннее предупреждение о цунами для части префектуры Окинава.

Бюро метеорологии сообщило, что землетрясение ощущается по всему Тайваню. В столице Тайбэе на короткое время затряслись здания.

Научные парки в южных городах Тайнань и Гаосюн, где расположены крупные полупроводниковые заводы, заявили, что это не повлияло на их работу.

Тайвань находится недалеко от пересечения двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.

В результате землетрясения на юге Тайваня в 2016 году погибло более 100 человек, а в 1999 году землетрясение силой 7,3 балла унесло жизни более 2000 человек.

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(Отчетность Бена Бланшара и Йимо Ли) Дополнительный отчет Мартина Куинна Полларда, Сэма Носи и Анируда Салиграмы. Под редакцией Линкольна Феста и Кристиана Шмолингера

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