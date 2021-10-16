На Южном Кавказе обостряется российско-иранская конкуренция

Во время визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахяна в Москву 5 октября одной из основных тем переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым была эскалация напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. На пресс-конференции в российской столице министр иностранных дел Ирана Я высказал кучу жалоб против Баку, сосредоточив внимание на отношениях Азербайджана с Израилем. В свою очередь Лавров объясни это То, что Россия «выступает против усиления военной активности» на Южном Кавказе и «против провокационных учений», что должно было стать сигналом для иранской стороны о необходимости ослабления напряженности.

В начале сентября Азербайджан и Турция провели совместные военные учения в Лачинском районе Азербайджана, в связи с чем нарастает напряженность между Баку и Тегераном.

Более того, глава МИД России заявил, что на переговорах с Абдуллахяном он высказался за создание переговорной формулы «3 + 3», в которую вошли бы Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. Он подчеркнул, что это необходимо для решения региональных вопросов.

1 октября иранские сухопутные войска казаться «Kyber Raiders» учатся на северо-западе страны, на границе с Азербайджаном, с использованием бронетанковых и артиллерийских частей, беспилотников и боевых вертолетов. Это одно из крупнейших военных учений, проведенных иранскими вооруженными силами в современной истории недалеко от Азербайджана, что неизбежно вызывало опасения, что они могут быть подготовкой к военной агрессии.

Иран также обвинил Азербайджан в сотрудничестве с Израилем. Глава Корпуса стражей исламской революции в Тебризе полковник Хоссейн Пур Исмаил заявил, что «повторение израильских угроз Ирану из уст Азербайджана не только в интересах Баку, но и представляет угрозу для самого последнего». Существование ». Другие заявления иранских представителей расширили список претензий Тегерана. Например, иранский депутат Махмуд Бегаш указал Дело не только в Израиле: «Если турецкий авантюризм и поведение Азербайджана продолжатся, мы вернем Нахчыван и Нагорный Карабах основному владельцу – Ирану». И Нахчыван, и Нагорный Карабах являются автономными регионами в составе Азербайджана.

Военные передвижения Тегерана у границы с Азербайджаном, как и кризис между двумя странами в целом, в первую очередь вызваны амбициями нового иранского руководства при президенте Эбрагиме Раиси, которое, скорее всего, стремится компенсировать неудачи своих предшественников за счет занимая жесткие позиции.

Амир Абдуллахян сказал, что внешняя политика администрации Раиси «представляет собой сбалансированную внешнюю политику с активной, динамичной и разумной дипломатией. Наша ориентация на Азию и регион не означает, что мы не заботимся о других регионах, включая Запад». Иранские новости ISNA. Агентство.

Во время 44-дневной армяно-азербайджанской войны в конце 2020 года бывшая иранская администрация во главе с реформистами пыталась выдвинуть различные посреднические инициативы. Но иранские предложения не интересовали ни сами стороны конфликта, ни Россию и Турцию.

Не исключено, что Тегеран был на обиду, и Лаврову пришлось именно это сделать. Приостановка По этому поводу в декабре 2020 года, через месяц после окончания конфликта, он сказал: «Кстати, я не помню, чтобы за все годы пребывания на посту министра иностранных дел России, в ходе наших многочисленных контактов с иранскими коллегами, карабахская проблема вызвала интерес в ходе наших консультаций или переговоров ».

Таким образом, Иран, в отличие от России и Турции, чувствовал, что его интересы не соблюдаются после армяно-азербайджанской войны.

Кроме того, Иран, считающий себя мировым лидером мусульман-шиитов, практически утратил свое влияние в Азербайджане, где большинство населения составляют шииты, и пытается компенсировать это за счет прямой поддержки со стороны Армении. Но тем самым Тегеран бросает вызов не только Баку и его союзной Анкаре, но и Москве. Тегеран пытается стать гарантом безопасности и территориальной целостности Армении и тем самым снизить влияние российской стороны на руководство Армении. Это оценили и в самой Армении, и министр иностранных дел Арарат Мирзоян неожиданно Он уехал в Тегеран В понедельник, 4 октября, он получил аналогичные заверения в поддержке иранской стороны.

«Посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении ставит под угрозу наши усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», – сказал Мирзоян в ходе визита. В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ.

Под «вторжением на сушу» он имел в виду Зангезурский перевал, дорогу, которую, согласно Соглашения 10 ноября 2020 года он пересек Армению и соединил основную территорию Азербайджана с изолированным азербайджанским регионом Нахчыван. Имейте в виду, что такой подход Ирана, который выступает против создания этого коридора, также косвенно противоречит интересам России, начиная с России. пограничные войска Он должен будет обеспечить защиту этой магистрали, что, безусловно, обеспечит Москве дополнительное влияние на Южном Кавказе.

Особенности российско-иранских противоречий на Южном Кавказе дополняют российско-иранское соперничество в Сирии. Постепенное накопление конфликтных возможностей между двумя странами, в отличие от взаимных претензий Анкары и Москвы, все еще остается скрытым и невысказанным, часто отрицаемым в России.

В Сирии Россия не может быть удовлетворена постоянными попытками проиранских структур во главе с 4-й дивизией Махера аль-Асада контролировать районы, граничащие с Иорданией и Израилем. Если эти районы будут переданы 4-й дивизии, там могут быть размещены проиранские формирования, что будет угрожать Израилю, стратегическому партнеру России на Ближнем Востоке. Кроме того, создание практически независимого проиранского анклава в регионе Дейр-эз-Зор, безусловно, беспокоит Россию, равно как и влияние Тегерана на принятие решений в Дамаске в целом, что по-прежнему имеет решающее значение. Иран также занял большинство наиболее привлекательных ниш в сирийской экономике, закрытых для российского бизнеса.

В целом для Москвы противоречия с Тегераном могут быть гораздо более чувствительными, чем разногласия с Анкарой. Россия и Турция заполняют пустоты на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе, не посягая на сферы влияния друг друга, а лишь разделяя их (как это произошло в Идлибе или Ливии). С другой стороны, Иран может попытаться начать вытеснять Россию там, где она уже пустила корни, будь то часть Сирии или Армении, контролируемой Асадом. Кроме того, Иран может конкурировать с Россией за влияние в Афганистане, а также в Средней Азии, в частности в Таджикистане.