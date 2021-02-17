На Amazon подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс из-за складских условий

В иске также утверждается, что Amazon проигнорировала важные меры безопасности на рабочем месте, такие как требования о социальном дистанцировании и предоставление сотрудникам времени для надлежащего обслуживания рабочих станций.

В иске утверждается, что «Amazon сокращает углы в соответствии с особыми требованиями, которые могут поставить под угрозу объем продаж и производительность, обеспечивая тем самым огромную прибыль с беспрецедентными темпами роста для компании и ее акционеров».

Amazon опроверг обвинения Джеймса и на прошлой неделе сослалась на собственное юридическое досье в федеральном суде Нью-Йорка, в котором утверждалось, что у Джеймса нет юридических полномочий регулировать вопросы безопасности на рабочем месте.

«Мы глубоко заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников, как показано в нашем файле на прошлой неделе, и мы не считаем, что файл генерального прокурора дает точную картину ведущих в отрасли ответных мер Amazon на пандемию», – заявила пресс-секретарь Келли Нантел. . В заявлении, отправленном по электронной почте.

(The Washington Post принадлежит Джеффу Безосу, генеральному директору Amazon.)

В начале пандемии Amazon столкнулась с резкой критикой за недостаточные меры для обеспечения безопасности работников. Вскоре его склады были заполнены заказами от клиентов, которые предпочитали делать покупки из дома, а не рисковать заражением в местных магазинах.

Этот сдвиг в бизнесе оказал огромное давление на склады Amazon, где социальное дистанцирование может оказаться сложной задачей. Осенью компания заявила, что почти 20000 ее американских сотрудников дали положительный результат на вирус или предположили, что они были инфицированы коронавирусом с самого начала пандемии. С тех пор вы не обновляли этот номер.

Между тем, около 6000 сотрудников на складе в Бисмаре, штат Алабама, голосуют за то, чтобы решить, будет ли их представлять Федерация розничной, оптовой торговли и магазинов. Битва, отчасти вызванная страхом рабочих перед пандемией, может привести к открытию первого профсоюзного склада Amazon в США. READ США вводят санкции в отношении судов, участвующих в российском газопроводе

Листинг Джеймса в Нью-Йорке на прошлой неделе не остановил Джеймса. Она описала запись в то время как «неудачную попытку отвлечь внимание от фактов и избежать ответственности за его неспособность защитить трудолюбивых сотрудников от смертельного вируса».

Во вторник она подала иски против компании. Помимо обвинений в том, что Amazon не соблюдает стандарты безопасности на рабочем месте, Джеймс также обвинил компанию в ответных мерах по отношению к сотрудникам, выразившим озабоченность. Она процитировала апрельское убийство Кристиана Смоллса, рабочего на Статен-Айленде, а также письменное предупреждение компании другому сотруднику, Дереку Палмеру, оба из которых забили тревогу по поводу условий труда.

В иске утверждается, что «действия, предпринятые Amazon против этих видимых критиков, которые защищали полное соблюдение Amazon законодательных требований к здоровью, стали пугающим сигналом для других сотрудников Amazon».

Amazon заявила, что увольнение Смоллса было связано с тем, что он проигнорировал просьбу своего менеджера остаться дома после того, как связался с работником, у которого был положительный результат на коронавирус.