На Art Basel стартовала новая петербургская ярмарка, поскольку арт-сцена России адаптируется к новой реальности

Новая Санкт-Петербургская выставка современного искусства 1703 года, названная в честь года основания российской имперской столицы и спонсируемая Газпромом, энергетическим гигантом, контролируемым Кремлем, открылась сегодня (до 19 июня). для российских коллекционеров.

Несмотря на то, что публичное выражение инакомыслия в России было подавлено, а художникам грозит несколько лет тюрьмы за противодействие войне, официально именуемой «специальной военной операцией», новая выставка вызвала споры на арт-сцене, когда о ней было объявлено. . В статье, опубликованной в Интернете в апреле, под названием «Нет участию в художественной ярмарке 1703 года!» О мотивах выставки высказался петербургский культуролог Павел Герасименко. Он писал: «Вполне понятно, что планируемое мероприятие выходит из разряда идеологического обеспечения «специальной военной операции». «Необходимо продемонстрировать активность культурной жизни, создать впечатление нормальности и отвлечь от ведущейся войны. Россией на Украине».

Необходимо создать впечатление естественности и рассеянности Павел Герасименко, петербургский культуролог

Рассказывает Таня Пинчук, директор Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге. художественная газета Что «эта ярмарка — украшение каннибальского строя, развлечение палачей». Его музей приостановил свои проекты из-за вторжения. На этой неделе Пинчук находится в Базеле, чтобы продвигать антивоенную выставку в галерее «Восход» российского уличного художника из Лиссабона Корела Чето.

Шестнадцать галерей из Москвы, Санкт-Петербурга и одна из Нижнего Новгорода, города, также известного своим современным искусством, принимают участие в выставке в Центральном выставочном зале «Манег» в Санкт-Петербурге. «В силу сложившихся обстоятельств галерея стала одним из немногих мест, где российские художники могут представить свои работы», — говорит представитель галереи. Борис Пиотровский, заместитель губернатора Санкт-Петербурга по культуре и туризму и сын директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, считает, что выставка «подтверждает нашу позицию современной культурной столицы».

Марина Гезич, которая присутствует на ярмарке со своей галереей в Санкт-Петербурге, а также курирует отдел, посвященный частным коллекциям, говорит, что «1703» находится в работе с 2021 года. необходимость в этом была ясна некоторое время «очень долго». И добавляет: «Сегодня все профессионалы арт-рынка в России оказались в непростой ситуации, но мы тем не менее должны продолжать свою работу и поддерживать друг друга».

Некоторые художники были представлены около 1703 года против их воли. Дмитрий Ханкин, соучредитель галереи «Триумф», расположенной недалеко от Кремля и пользующейся популярностью у некоторых лиц в высших эшелонах власти, в комментариях, распространенных галереей, сообщил, что работы группы видеоарта «АЕС+Ф» будут выставлены в 1703 году. .От группы АЕС+Ф, которая оборвала все отношения с российскими госучреждениями после вторжения в Украину художественная газета: «Когда мы увидели это заявление Ханкина, мы сообщили Триумфу, что не будем участвовать ни при каких обстоятельствах».