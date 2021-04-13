На YouTube появился давно потерянный российский фильм “Властелин колец”

Это напоминание о том, что одна копия чего-либо не обязательно является единственной копией, существовавшей с тех пор, как Русская версия «Властелин колец» был создан еще в 1990-х годах, и, как любой может видеть, это не был высокобюджетный фильм, даже для телевидения, и в результате он отошел на второй план после его выпуска. Когда люди ищут разные вещи, связанные с сериалами и фильмами, которые им нравятся, они неизбежно находят скрытые предметы, подобные этому, и хотя некоторые могут называть их скрытыми жемчужинами, другие могут придерживаться выходок с 1990-х годов. Это могло быть чем-то, что могло бы развиться во что-то большее, но с течением времени стало очевидно, что это не было большой проблемой, особенно после 2001 года, когда Питер Джексон наконец адаптировал работу Толкина, обещая больше Приключения с ограниченным бюджетом. Гораздо больший размер позволил оказать такое влияние, которое поразило умы аудитории так, что эта версия не могла угнаться. Но самое забавное в том, что простота иногда рассматривается как желательная, поскольку она напоминает людям о том, как все было до того, как были развиты технологии, и что вещи выходят за рамки того, чего можно достичь на практике.

Если кто-то помнит анимационную версию «Хоббита» и «Властелина колец», это еще одно свидетельство того, что в какой-то момент люди изо всех сил пытались протолкнуть идею Толкина, просто чтобы немного сократить просто потому, что картинки были не так хороши, как они. мог быть. Чтобы действительно продвинуть историю. Но дело в том, что многие люди склонны делать то, что могут, и рассказывают историю со своей точки зрения, потому что это имеет больше смысла в сообществе, которому они пытаются служить. разные культуры Они будут интерпретировать разные вещи по-разному, и это было установлено уже давно, имея в виду, что многие культуры по-разному интерпретируют многие вещи в этом мире. Но LOTR – одна из тех историй, которые, по мнению многих, имеют одно конкретное направление с некоторыми различиями между каждым романом, и что эта версия развеивает ее, потому что она выглядит совершенно иначе, чем многие люди ожидали. Но в этом контексте его различия определяют его и делают постановку чем-то самостоятельным, несмотря на сходство между другими представлениями истории Толкина, которые создавались на протяжении многих лет.

Есть много разных способов честно рассказать историю, и каждая культура и общество, несомненно, найдут свой собственный способ заставить историю работать и представить ее таким образом, чтобы люди в этой культуре понимали. Что касается бюджета, чтобы фильм выглядел более впечатляющим для зрителей, что ж, это вопрос финансирования и того, чтобы делать все, что в ваших силах, с тем, что у вас есть. Усилия были не такими уж большими, но многие люди, вероятно, признают, что это что-то, по крайней мере, и обязательно понравится многим преданным фанатам, которые говорят практически обо всем, что связано с LOTR. Интересно посмотреть, сколько людей на самом деле посмотрят эту презентацию и захотят вникнуть во многие похожие и разные детали попытки Питера Джексона, потому что это очень убедительно говорит тем, кто хочет дать этой версии шанс и пойти на шоу. что многие люди пытаются сделать что-то настолько крутое, если только это не всегда так, как они хотели. Честно говоря, этот релиз попал на телевидение, и его посмотрело достаточно людей, чтобы оставаться с ним надолго, но теперь удивительно видеть, будет ли ему придано дополнительное значение или он снова исчезнет в безвестности. после залить достаточно людей. Это один из многих недостатков малобюджетных материалов, так как они быстро темнеют и через некоторое время забываются.

Властелин колец – такая большая часть поп-культуры, что было бы неудивительно, если бы другой был Скрытые сокровища Он должен существовать на протяжении многих лет, но этот, в частности, довольно забавный, потому что он включает в себя некоторых персонажей, представленных в первоначальной истории, но по той или иной причине не включенных в версию Питера Джексона. Это определенно то, на что поклонники могут захотеть взглянуть, просто потому, что это достаточно интересно, чтобы взглянуть на это подробно. Но почему-то кажется, что он снова будет забыт, если кто-то не захочет найти способ сохранить его.