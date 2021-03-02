НГУ представляет Hamar на джазовом фестивале Green Country | Искусство и развлечения

54-й ежегодный джазовый фестиваль Green Country возвращается 3 и 7 марта.

По умолчанию эти мероприятия будут проводиться на странице YouTube Music Division NSU. Фестиваль откроется в среду, 3 марта, ежегодным мероприятием Judges Jam в 20:00, а продолжение фестиваля продолжится концертом Green Country в воскресенье, 7 марта, в 15:00, который также будет показан на YouTube. страница.

В этом году на фестивале выступят Джон Хаммар и джазовый ансамбль НГУ.

Хамар – разносторонний артист, и его способность создавать уникальное звучание в любой музыкальной ситуации сделало его одним из основных участников музыкальной сцены. Трудовая этика и дисциплина Хамара делали его занятым на протяжении более чем 20-летней карьеры.

Хаммар выступал с Эрнштейном Андерсоном, Бенни Джоулсоном, Терреллом Стаффордом, Бет Кристлип, трио Джеффа Гамильтона и джазовым оркестром Клейтона Гамильтона.

Он получил степень бакалавра музыки в области классического басового исполнения в Университете Восточного Вашингтона под руководством российского гитариста Ромы Вайспапира. Находясь в Спокане, штат Вашингтон, Хаммар выступал с Симфоническим оркестром Спокана и Биг-бэндом Поп Корно. Он продолжил учебу в Eastman School of Music в Рочестере, штат Нью-Йорк, где в 2001 году получил степень магистра джаза и современных медиа. В Истмане он изучал бас у Джеффа Кэмпбелла и Джеймса Вандемарка и тесно сотрудничал с Гарольдом Данко, Фред Сторм и Клэй Дженкинс.

В 2012 году Хамар стал преподавателем Centrum Jazz Workshop под руководством арт-директора Джона Клейтона, а в 2015 году он стал преподавателем Университета Теннесси. Хаммар в настоящее время является доцентом факультета одежды Натали Л. Музыка Haslam в Ноксвилле, штат Теннесси.

Хамар начал выступать с трио Джеффа Гамильтона в июле 2018 года, и в том же году он гастролировал по Европе с джазовым оркестром Клейтона Гамильтона под руководством Джеффа Гамильтона и Джона Клейтона, в котором участвовал известный певец Сесил Макларен Салвант.

Хамара можно услышать с трио Джеффом Гамильтоном в выпуске 2020 года «Поймай меня, если сможешь». Этот альбом занял 25-е место из 100 лучших альбомов 2020 года по версии JazzWeek и назван одним из лучших альбомов 2020 года по версии журнала DownBeat.

Джазовый фестиваль Green Country Jazz Festival начался в 1967 году и с тех пор неизменно приносит такую ​​плодовитую музыку сообществу Tahlequah. Фестиваль продолжает привлекать в регион всемирно известных джазовых исполнителей и является одним из старейших джазовых фестивалей в стране.

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