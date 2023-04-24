Небо на несколько дюймов ближе к титулу чемпиона мира по шахматам после очередной ничьей

Россиянин Ян Непомнящий стал на один шаг ближе к титулу чемпиона мира по шахматам после ничьей в 10-м матче против китайца Дина Лижэня в Астане, Казахстан, в воскресенье. Партия длилась 45 ходов.

Гроссмейстер Ян Непомнящий из России соревнуется в первом матче из 14 партий, чтобы определить нового 17-го чемпиона мира по шахматам в Астане, 9 апреля 2023 г. (Фото AFP) (AFP)



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Играя черными, вторая ракетка мира была в немного худшем положении, но смогла удержаться и обеспечить преимущество 5,5-4,5 за четыре оставшихся матча. Теперь Непомнящий находится в двух очках от завоевания титула чемпиона мира.

«Он хорошо защищался. Так что у меня было мало моментов в этом матче», — сказал Дин журналистам после матча.

С Непомнякчи на целое очко он был счастлив сыграть в выжидательную игру и сравнять счет. «Во-первых, у меня нет позиции, в которой я должен выиграть. Я пытался следить за своим анализом. Не уверен, что мне это удалось, но думаю, что у меня есть что-то похожее в моих файлах. Конечно, у «Львов» был шанс продолжить игру, но центр мог стать обоюдоострым».

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Одиннадцатый тур состоится в понедельник. Непомнящий выиграл игры 2, 5 и 7, а также 4 и 6 игры GM China с пятью ничьими. В девятой партии в пятницу они сыграли вничью на 82 ходах.