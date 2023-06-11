Неверная логика санкций как сдерживающего фактора

Автор: Том Вестланд, Вагенингенский университет.

В феврале 2022 года начинается война между Россией и Украиной. На бумаге шансы были однобокими. У России была вторая по силе армия в мире, а Украина занимала место между Вьетнамом и Таиландом. Многие аналитики предсказывали короткую жестокую войну и российскую аннексию. Мы получили долгую кровопролитную войну, в которой обе стороны были более равными.

Не исключено, что Украина в конечном итоге вернет себе не только Донбасс, но, возможно, и Крым.

Соединенные Штаты и их союзники в Европе и Азии в значительной степени полагались на невоенные формы давления. Они ввели один из самых всеобъемлющих пакетов экономических санкций в истории. Это включало замораживание российских активов, таких как валютные резервы Центрального банка России в иностранных центральных банках, и исключение российских банков из сети межбанковских платежей SWIFT. Значительные ограничения были также введены в отношении торговли товарами и услугами.

Понятно, что санкции не остановили войну, но сгладили разногласия.

Давно прошли те времена, когда держава со средним уровнем дохода, такая как Россия, надеялась быть самодостаточной в военном производстве, особенно с учетом технологических требований к современному оружию. Западные санкции подорвали способность России обновлять свой арсенал. Это имело большое значение для Украины. Теперь, вероятно, России придется сократить операции по консервации боеприпасов, которые она не может заменить по той цене, которая ей нужна. Среднесрочное воздействие режима санкций на такие наукоемкие отрасли, как авиация, начинает ощущаться.

Долгосрочные последствия отделения России от глобального обмена технологиями можно увидеть в оценках потенциального роста ВВП. Страна с ее уровнем дохода — доходом на душу населения на уровне Китая — должна быть в состоянии поддерживать респектабельные ставки в середине однозначных чисел. Вместо этого Россию ждет безрадостное будущее с ростом в 1 процент, в то время как ее население стареет и сокращается.

Беспорядки на мировых товарных рынках, вызванные отказом от поставок российского газа, показали, что отделение крупной страны от мировой экономики чревато ужасными последствиями. Трезвый анализ мог бы показать, что эти последствия можно предусмотреть в случае вооруженного конфликта — например, китайского вторжения на Тайвань, — но они не должны становиться регулярным инструментом государственного управления.

К сожалению, это именно то, что политики сейчас применяют на практике. Экспортный контроль часто считается совершенно отдельным от санкций явлением, но с экономической точки зрения они очень похожи. Введены меры контроля в отношении «чувствительных» продуктов, таких как литографические машины с экстремальным ультрафиолетовым излучением, необходимые для производства полупроводниковых микросхем, чтобы предотвратить проникновение «западных» технологий в Китай. Вашингтон, не довольствуясь соблюдением собственных эмбарго, агрессивно вооружает своих союзников, чтобы они соблюдали ряд далеко идущих ограничений. Ответ Пекина состоит в ускорении планов по развитию относительно независимой полупроводниковой промышленности.

Изредка утверждал, что Возможно, удастся разработать упорядоченную систему санкций для сдерживания плохого поведения, которая не обязательно должна быть введена в действие: финансовый ядерный сдерживающий фактор. Но возрожденная логика гарантированного взаимного уничтожения времен холодной войны не может быть четко выражена в логике экономических санкций.

Если потенциальный противник Соединенных Штатов знает о возможных действиях Вашингтона в случае конфликта, таких как захват его финансовых резервов, находящихся за рубежом, то вражеская страна сделает все возможное, чтобы не столкнуться с этими санкциями до того, как разразится болезнь. . конфликт. Некоторые расходы неизбежны, но многие из них можно сократить за счет подготовки.

Мир, в котором обычно ожидаются санкции, — это мир, в котором санкции неэффективны.

Если санкции и экспортный контроль станут банальным инструментом межгосударственной конкуренции, они не только утратят свою силу; Они нанесут ущерб мировому порядку, который должны защищать. Администрация Байдена предполагает, что ее новый подход, сочетающий агрессивную промышленную политику дома с сильными принудительными экономическими мерами за рубежом, по словам советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, «построит более справедливый и устойчивый глобальный экономический порядок».

Хотя законно рассматривать применение санкций в сценарии, в котором Китай прибегает к военным средствам для решения тайваньского вопроса, экспортный контроль, введенный Западом, не имеет большого сдерживающего значения.

Больше всего от этого сценария проигрывает Азия, расположенная в центре мировой экономики, построенной на свободном движении товаров и капитала, следуя экономической, а не политической логике. Некоторым странам может быть выгодно перевести иностранные инвестиции из Китая в более политически благоприятные регионы. Но экономическая система, управляемая геополитикой, сделает регион, опирающийся на модель производства, характеризующуюся сложными международными производственно-сбытовыми цепочками, беднее.

Великим и недооцененным достижением Бреттон-Вудса было отделение вопросов безопасности от экономических соображений. Япония была интегрирована в глобальную экономику посредством системы четких правил, которые отвечали общим интересам как Японии как растущей экономической державы, так и устоявшихся держав Европы и Соединенных Штатов.

Попытка интегрировать Японию в систему, основанную на правилах, была настолько успешной, что легко забыть, что она не была детерминированной. Задача найти постоянный временное поселение Между Китаем и Соединенными Штатами, с другой стороны, с точки зрения размера. Но разгром межвоенных лет — это напоминание о том, что происходит, когда рушится основанный на правилах порядок.

Никакой набор институциональных правил не может помешать стране действовать иррационально, как это сделала Россия. Но экономическая система может быть организована вокруг принципов, максимизирующих преимущества мирного участия. Возрождение и укрепление этой системы — важнейшая задача, стоящая перед Азией и миром.

Том Уэстленд — научный сотрудник Вагенингенского университета и внештатный научный сотрудник Восточноазиатского бюро экономических исследований.

Эта статья появилась в последнем выпуске Ежеквартального форума Восточной Азии «Эпоха наказаний», том 15, номер 2.