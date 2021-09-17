Невероятная история утонувшей семьи и матери, спасшей своих детей

Венесуэльская мать двоих детей погибла в кораблекрушении, выпив собственную мочу и покормив своих детей грудью.

Марли Чакон была на круизном лайнере Thor 3 сентября со своим мужем, няней, двумя детьми, 6-летним сыном и 2-летней дочерью.

Когда корабль потерпел крушение во время рейса из Игероте на остров Тортуга, это была катастрофа, к которой Чакон и ее семья не были готовы.

Мощная волна ударила в лодку и пробила дно, в результате чего семья разошлась на четыре дня, оставшись на мель под палящим солнцем на спасательной шлюпке. Newsweek сообщил.

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Вызывается спасательная команда для поиска пропавшей семьи; Команде удалось найти только двух детей Чакон, держащих на руках свою мертвую мать.

Представитель Национального института статистики сказал, что умершая мать сохранила жизнь своим детям, кормя их и выпивая ее мочу. «Она умерла за три или четыре часа, прежде чем была спасена от обезвоживания после того, как перестала пить воду на три дня».

Судебные патологи определили, что жизненно важные органы Чака вышли из строя после истощения электролитов в результате обезвоживания, сообщает испанский журнал La Repubblica со ссылкой на Newsweek.

У детей обезвоживание и ожоги первой степени.

Остальные пять человек, в том числе отец и муж, Раймс Дэвид Кэмпбелл, не были найдены, сообщает Newsweek.

«Покойся с миром, Дева Коромото наблюдает за Мэрили Чакон Маррокин в Каракасе.« Покойся с миром », – заявила журналистка Лаура Кастелланос в Твиттере на испанском языке.

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